Cum a învins Japonia echipa Germaniei la CM din Qatar. Mourinho vorbește de o mutație în mintea jucătorilor

Japonia a oferit a doua surpriză uriașă de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar, după ce a învins Germania, scor 2-1, însă rezultatul nu a uimit toți oamenii din lumea fotbalului.

Antrenorul celor de la AS Roma consideră că victoria japonezilor se datorează mentalității superioare și că forța colectivă poate combate calitatea individuală.

Germania a condus Japonia până în minutul 75, însă niponii au revenit fantastic și au obținut toate cele trei puncte, în primul lor meci de la Mondialul din Qatar.

„E o reușită fantastică, dar să fim sincer, nu e o surpriză nebunească, atât de mare. Japonia e o echipă bună, are jucători tari, au acumulat experiență la acest nivel. Majoritatea jucătorilor evoluează în Europa, știu ce se întâmplă aici. Cred că mentalitatea jucătorilor poate face diferența. În fotbalul european este o mare concentrare pe partea individuală, pe egouri. Nu am antrenat niciodată japonezi, dar am pregătit jucători asiastici. În cazul meu, am avut și noroc, am antrenat chiar cel mai bun jucător de acolo (n.r. Heung-Min Son). Înțeleg că mentalitatea este una foarte sănătoasă, toți joacă pentru echipă. E ceva special!”, a declarat Jose Mourinho.

Presa din Germania a dat de pământ cu naționala lui Hansi Flick după rușinea istorică din meciul cu Japonia de CM Qatar 2022. „Germania începe cu un dezastru”, a titrat cotidianul Bild, care a completat: „Dezastrul amintește de turneul amar din Rusia 2018, unde Germania a pierdut cu 0-1 în fața Mexicului și a fost eliminată pentru prima dată din faza grupelor”.

Și ziarele din Anglia au avut titluri dure la adresa nemților, după eșecul de miercuri. „Germania umilită! Un alt șoc la Cupa Mondială, unde Japonia a revenit după un penalty în prima repriză și a învins puternica echipă a Germaniei, 2-1, exact așa cum a făcut Arabia Saudită împotriva Argentinei”, scriu englezii de la Daily Mail.

În schimb, spaniolii au fost mai blânzi: „Japonia oferă a doua mare surpriză a Cupei Mondiale”, a notat Marca, „«Harakiri» din Germania”, a titrat simplu AS, în timp ce Mundo Deportivo a scris: „O altă surpriză! Japonia învinge Germania”.