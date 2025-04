Credința lui David Popovici în Dumnezeu prezintă fluctuații. Răspunsul campionului olimpic l-a stârnit pe Gigi Becali

Campionul olimpic la înot David Popovici (20 de ani) a primit o întrebare legată de credință din partea unui copil, la Campionatele Naționale de Natație de la Otopeni.

„Crezi în Dumnezeu?”, l-a întrebat un copil pe campionul olimpic de la Paris 2024. Sportivul a răspuns, mai în glumă, mai în serios: „Așa și așa”.

„Eu intru imediat în comunicare cu Hristos”

Gigi Becali, 66 de ani, patron la FCSB, a analizat reacția lui David Popovici. Nu l-a pus la colț pe înotător, ci a încercat să îi înțeleagă trăirile.

„Aici nu poți tu să îl obligi pe om. Fiecare om cu gândirea lui. Dar de ce să te întristeze? El este un model, da. El a zis foarte bine, știi de ce? Cel care spune ‘da, cred în Dumnezeu și nu face’. El a spus ’așa și așa’. El crede în măsură de cum face.

Cum ar veni, pe măsura faptelor sale, pentru că alta e să crezi cu gura, iar alta e cu inima și alta e cu fapta. Dacă zici doar din gură, degeaba zici! Bine, mărturisire e altceva. Mărturisirea duce spre mântuire.

Eu, de exemplu, aseară (n.r. - la meciul FCSB - CFR 3-2) am simțit golurile toate. I-am zis lui Dumnezeu să îmi mai dea un gol ca să nu mai am emoții, să nu îmi bată inima. După ce a venit 2-0, cum omul este nebun și cere tot timpul, am zis: ‘Doamne, de îmi mai dai încă unul, iartă-mă că mai cer încă unul’.

Și după ce Domnul mi-a dat încă unul, că le-am simțit la secundă, eu tot aveam emoții. Nu la fel de mari, dar tot le aveam. Atunci, Dumnezeu, a zis: ‘Ai promis că nu vei mai avea emoții, ți-am dat trei. Acum de ce esti necredincios? Puțin credinciosule, de ce te îndoiești de mine? Și atunci îți voi da să ai emoții, pentru că nu te-ai ținut de cuvânt în inima ta'.

Eu, la tot ce mi se întâmplă, intru imediat în comunicare cu Hristos și îmi dau seama imediat ce se întâmplă”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

