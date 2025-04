Charalambous a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria FCSB, deși lucrează sub comanda celui mai dificil patron

Elias Charalambous, venit la FCSB în primăvara anului 2023, a reușit să intre în istoria (scurtă) a clubului lui Gigi Becali, depășind ca lungime mandatele foștilor antrenori, Laurențiu Reghecampf, Nicolae Dică sau Cosmin Olăroiu. Cipriotul a avut și rezultate bune - bifând un sezon excelent în cupele europene, aducând titlul echipei lui Gigi Becali, după 9 ani de secetă, și fiind liderul la zi în Superliga.

După victoria de sâmbătă seară cu Universitatea Cluj, 1-0 pe Arena Națională, Elias Charalambous a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria clubului FCSB, depășind recordul deținut până acum de Laurențiu Reghecampf. Cipriotul rezistă sub comanda lui Gigi Becali de 2 ani şi 9 zile, Reghe bifând 2 ani şi 8 zile pe banca roș-albaștrilor.

Nu i s-a propus oficial prelungirea contractului

Actualul tehnician al roș-albaștrilor mai are contract cu FCSB încă două luni, dar patronul nu i-a propus încă prelungirea contractului. Cipriotul spune că nu e nicio grabă, această strategie - de a semna o nouă înțelegere la finalul sezonului - fiind utilizată de cei doi și în mandatele precedente.

Însă după meciul cu Universitatea Cluj, care a urcat din nou campioana en-titre în fotoliul de lider, patronul a anunțat că nici intră în discuție ca Elias Charalambous să nu continue la FCSB. „Se pune problema? Rămâne la noi. Nu pleacă, a zis că și dacă are ofertă face ce spun eu, că face ascultare. A luat anul ăsta bani mulți. A avut 5.000 de euro salariul, după aia i-am făcut 10.000… I-am dat primă… A zis că semnează fără să citească”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Charalambous așteaptă finalul sezonului

Nici Elias Charalambous nu-și face probleme: „Mă simt foarte bine aici, foarte confortabil și mă bucur de toate momentele. Cât timp voi sta? Nu depinde numai de mine, ci mai ales de club. Dacă clubul este fericit, de ce nu? În fotbal nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Să terminăm campionatul mai întâi. Pentru mine e ok să semnez an de an. Chiar dacă ai 3-4 ani și clubul nu e fericit, ne strângem mâna. Nu e necesar să semnezi pe 3-4 ani. Vedem an de an”, a spus Elias Charalambous, pentru Fanatik.

Două echipe obscure înainte de FCSB

Charalambous, care i-a întrecut și pe Nicolae Dică și Cosmin Olăroiu, a mai pregătit înainte de veni la FCSB doar două echipe în carieră, pe Ethnikos și Doxa Katokopias, fără performanțe notabile. Cu roș-albaștrii, el a câștigat titlul în sezonul trecut, după ce cu un an înainte îl pierduse în ultima etapă, după ce a avut 2-0 în meciul decisiv cu Farul, dar constănțenii lui Gică Hagi au întors rezultatul.

Antrenorul cipriot a mai câștigat Supercupa României și a condus FCSB spre cea mai bună performanță din ultimii ani în cupele europene: optimile de finală ale Europa League, aducând aproape 20 de milioane de euro în conturile clubului.