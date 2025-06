Cea mai realistă caracterizare a naționalei. „Am să fiu antipatic, dar ăsta e rolul meu”

România a pierdut cu 2-1 cu Austria, în preliminariile CM 2026, însă scorul nu a reflectat nici pe departe diferența de pe teren dintre cele două formații. Tricolorii au scăpat ieftin, drept pentru care au fost numiți mediocri de presa vieneză. Scriitorul Radu Paraschivescu, bun cunoscător al fenomenului fotbalistic, a avut curaj să se pună contra curentului general, care apreciază că naționala a lăsat o bună impresie în ultima vreme, câștigând atât grupa de calificare la Euro, pe cea de la turneul final din Germania și pe ce din Liga Națiunilor.

”Am să fiu antipatic, ăsta e rolul meu de multe ori, și o să fac o distincție între evoluție și conjunctură. Ce înseamnă asta? Acea calificare de pe locul 1 la EURO, cu tot cu câștigarea grupei de la EURO, nu a fost rezultatul unei evoluții, ci al unei conjuncturi.

Evoluția înseamnă progres, înseamnă să joci din ce în ce mai bine sau mai măcar să nu cobori. Am avut acea grupă foarte simplă, am avut rezultatele care au cântat pentru noi, parcă au fost puse cu mâna și am avut conjunctura trufiei lui Murat Yakin (n.r.- selecționerul Elveției la meciul cu România), care și-a scos vedetele și am făcut un 2-2 nescontat.

Ne-am arătat limitele cu echipele mari

Dacă era 6-0 în minutul 70, nu se mira nimeni. Deci n-a fost nicio evoluție. Să nu uităm că în acea grupă Israel avea o situație specială, Belarus avea o situație specială... A venit grupa de la EURO, în primul meci a continuat conjunctura, de această dată dublată de evoluție.

Meciul cu Ucraina, care era în război, avea chef de fotbal ca măgarul de fugă, nu mai la fotbal nu se gândea. În meciurile cu echipe occidentale ne-am arătat limitele fără niciun fel de camuflaj. 0-2 cu Belgia, 0-3 cu Olanda... Și așa ajungem aici, la o națională, care în mare parte e aceeași ca atunci, dar cu amendamentul că avem mulți jucători care au mai multe meciuri la națională decât la echipa de club, ceea ce e anapoda. Drăguș joacă mai mult la națională.

Rezervele de la club devin titulari la națională

Ajungem în situația în care presa austriacă să spună despre România că e o echipă mediocră. Și presa austriacă, îmi pare rău că trebuie să constat, are dreptate. Echipele puternice și foarte puternice suscită admirație, invidie și uneori teamă. Echipele slabe și foarte slabe suscită milă, compătimire, compasiune. Echipele mediocre suscită dispreț. Într-adevăr, suntem mediocri.

În momentul în care folosim rezerve de la echipele de club, și nu rezerve de la Real și Barcelona, ci de la Cagliari, și-i facem titulari la echipa națională... În momentul în care nu avem grijă de tineri... La noi, cel mai tânăr jucător de la meciul de ieri (n.r.- 7 iunie) a avut 25 de ani.

Ne furăm căciula

Asta nu te pune pe gânduri, pe tine, sistem de fotbal din România? Am avut un sfert de oră care ne-a dat oarecare speranțe, după care austriecii au început să preseze și au presat, au presat și au presat, până a venit golul. Acum, dacă folosim întotdeauna alibiurile astea, că s-a dat gol după o aruncare de la margine, că a fost o deviere... Da, a fost o deviere.

Au fost situații în care am avut noroc, nu ghinion. Acum, a fost o doză de ghinion. În momentul în care vii și spui că am jucat bine, nu se știe cum am pierdut, dar poate nici nu meritam să pierdem, în momentul în care te prevalezi de un scor strâns ca să spui că există speranță, înseamnă că-ți furi căciula. Tu marchezi în minutul 90+4, după ce adversarul are un gol anulat cu VAR.

A fost un gol care poate schimba impresia cuiva care nu a văzut meciul. Cine l-a văzut își dă seama că a fost o diferență clară, în condițiile în care Austria nu e Spania, Anglia. Avem 3 meciuri, dintre care o victorie cu San Marino. Situația e foarte complicată”, a spus Radu Paraschivescu, la emisiunea Digi Sport Special.