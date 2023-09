Cazul Halep, aruncat în aer din Franța: „Procesul condamnării unei femei nevinovate!“

Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani pentru consum de Roxadustat și, de acum înainte, lupta ei pentru a-și dovedi nevinovăția se va muta la Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS). Din păcate, singura miză reală a Simonei acum e să-și salveze reputația, fiindcă de la tenis își poate lua gândul până va epuiza toate căile legale în această poveste.

S-a ajuns aici pentru că apărarea construită de „Simo“ și echipa ei a fost respinsă de tribunalul independent de la Londra, Sport Resolutions. Adevărul a intuit că, din păcate, pe Halep o așteaptă o asemenea decizie dacă apărarea ei nu va „ține“ după audierile de la Londra. Ceea ce s-a și întâmplat.

Din prima zi în care a apărut acest caz, tabăra Halep a mers pe varianta contaminării. Adică, singura explicație plauzibilă în cazul unui sportiv care respinge acuzațiile de dopaj. Acum, au apărut noi detalii, incendiare de-a dreptul, despre sursa acestei contaminări. Site-ul gsp.ro a publicat traducerea unui interviu dat de profesorul francez, Jean-Claude Alvarez, directorul laboratorului de Toxicologie de la Spitalul Universitar din Garches.

Acesta a colaborat cu Simona în pregătirea apărării româncei pentru Sport Resolutions. Ce povestește acum Jean-Claude Alvarez, în interviul tradus de gsp.ro, e șocant și ne arată că avem de-a face cu caz tare ciudat.

Cele mai importante declarații oferite de profesorul Jean-Claude Alvarez

*Ce a simțit când a văzut verdictul, cu suspendarea lui Halep pentru 4 ani - Am crezut că visăm. În acest caz, suntem în plin proces de condamnare a unei femei nevinovate.

*De ce e validă apărarea construită de Simona pe „contaminare“ - Având în vedere concentrația substanței din părul ei, e imposibil ca ea să fi luat Roxadustat în mod eficient. Nivelul de Roxadustat al Simonei e de 0,2 nanograme pe mililitru (în urină). Asta nu mai înseamnă nimic. S-ar putea să le ai dacă iei suplimente alimentare. Sunt o grămadă de prostii, e ridicol!

*Sursa contaminării în cazul lui Halep - Am identificat sursa. Colagenul ei (pulbere care se amestecă cu apă pentru dureri fizice) are Roxadustat în el. Colagenul e fabricat cu ingrediente care vin din China. În China, Roxadustat e extrem de răspândit. Sursa de contaminare e foarte clară.

*Cum s-a convins profesorul că Halep a fost contaminată - Am testat unul dintre firele ei de păr și am găsit concentrații de 50 de picograme pe miligram. Când am văzut asta, mirosea a contaminare. Așa că i-am cerut Simonei să-mi furnizeze tot ce a luat în zilele premergătoare testului (n.r. – testul antidoping picat la New York, în august 2022). Am testat totul: proteine, suplimente alimentare... Am analizat totul pentru a vedea unde puteam găsi contaminarea. Și am găsit-o în pulberea de colagen pe care o folosea. Am repetat experimentul de 14 ori și a fost pozitiv de 14 ori. Am trimis aceste rezultate la laboratorul american acreditat de WADA (n.r. – Agenția Mondială Antidoping), dar când au repetat testele nu au găsit nimic. De asemenea, am trimis rezultatele mele lui Pascal Kintz (care lucrează la laboratorul de toxicologie din Strasbourg) și nici el nu a găsit nimic. Asta deoarece nu folosim aceleași metode. Așa că am dus pulberile de colagen la Strasbourg și am repetat analizele folosind metoda mea de detectare. Apoi Pascal a repetat el însuși analizele folosind metoda mea și am găsit roxadustat în pulberea de colagen a Simonei. Nu mai există niciun dubiu că două laboratoare renumite din Franța au găsit același rezultat. Noi spunem că există roxadustat în colagen, dar laboratorul american spune că nu există.

*De ce crede că Sport Resolutions a suspendat-o pe Halep? - Tribunalul independent admite că a existat o contaminare, dar nu crede că e suficient pentru a duce la un rezultat pozitiv și, prin urmare, că există o altă sursă. Nu sunt în favoarea dopajului, e foarte important să luptăm împotriva lui, dar trebuie să recunoaștem că poți fi contaminat. Un studiu recent arată că 60% din suplimentele alimentare sunt contaminate. Sportivii nu ar mai trebui să ia suplimente!