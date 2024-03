Carlos Alcaraz, atacat de albine în meciul cu Zverev. Înțepat, spaniolul și-a distrus adversarul VIDEO

Meciul Carlos Alcaraz - Alexander Zverev a avut parte de momente rar întâlnite pe terenul de tenis, când un roi de albine le-a dat bătăi de cap jucătorilor și organizatorilor. Ibericul a fost înţepat în meciul contând pentru sferturile competiției, partida a fost întreruptă aproape două ore, dar totul s-a încheiat cu bine pentru numărul 2 mondial.

Carlos Alcaraz servea în al treilea game al meciului atunci când albinele s-au năpustit asupra sa. Tânărul de 20 de ani a încercat să le îndepărteze cu racheta, dar în cele din urmă a fugit să se adăpostească după ce a fost înţepat.

„Am văzut câteva albine în jur, dar am crezut că sunt doar câteva, nu prea multe. Dar am văzut cerul şi erau mii zburând, unele erau lipite de părul meu, altele veneau spre mine. A fost o nebunie. Am încercat să stau departe de ele, dar a fost imposibil”, a spus Carlos Alcaraz după meciul cu Alexander Zverev.

Un apicultor a rezolvat problema

Partida a fost întreruptă o oră şi 48 de minute, timp în care a fost chemat un apicultor pentru a rezolva situaţia. „Când am intrat pe teren, erau câteva albine în colţ, ne deranjau. Nu puteam să începem să jucăm din nou. Când am decis să ne încălzim un pic să vedem cum merge, am lovit câteva mingi şi am văzut câteva albine în jurul meu”, a declarat Alcaraz.

„Nu puteam să mă concentrez pe minge, mă concentram pe albine şi încercam să le (ţin) la distanţă. De aceea ne-am oprit de câteva ori înainte de a reîncepe meciul. După aceea, am decis să ne încălzim şi am văzut că albinele nu mai erau prin preajmă. Am încercat să nu mă mai gândesc la ele. A fost un meci foarte important pentru mine. M-am surprins pe mine însumi că am rămas concentrat pe meci, nu pe albine”, a încheiat ibericul, care s-a impus 6-3, 6-1 și a se menţine în lupta pentru apărarea titlului cucerit anul trecut la Indian Wells.