Campioana americană a schiului alpin Lindsey Vonn a suferit cea de-a 9-a operație la picior!

Legendară schioare americană, Lindsey Vonn (42 de ani) a fost supusă celei de-a noua operaţii la piciorul stâng. În februarie trecut, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, ea a suferit o accidentare serioasă, care a ținut-o o vreme departe de pârtie.

Lindsey Vonn este una dintre cele mai importante schioare din istorie Foto: EPAImages

Vonn a postat în reţelele de socializare un mesaj înaintea intervenţiei chirurgicale, afirmând că speră să fie ultima la care trebuie să fie supusă. „Aceasta va fi a noua operaţie şi mă rog să fie ultima. Încă mai sunt lucruri care s-ar putea schimba, aşa că trebuie să aşteptăm şi să vedem cum decurge, dar vă voi ţine la curent cu progresul meu când voi ieşi din operaţie şi mă voi afla în recuperare”, a scris americanca prin intermediul contului său de Instagram.

În februarie, Vonn a participat pentru a cincea oară la Jocurilor Olimpice de iarnă. Și a făcut-o deși suferise o accidentare la ligamentele încrucişate în săptămâna dinainte. Americanca s-a accidentat la doar 13 secunde de la start, alegându-se cu o fractură deschisă şi una de platou tibial.

Vonn a suferit o accidentare foarte gravă la Jocurile Olimpice din acest an Foto: EPAImages

Înainte de a fi supusă la noua intervenție chirurgicală, Vonn a scris: „Această zi era înscrisă în calendarul meu de ceva vreme, iar momentul a sosit, în sfârșit. Am avut emoții și am fost neliniștită în legătură cu această procedură, dar, în același timp, aștept cu nerăbdare să pot, sper eu, să întorc pagina. Unele lucruri s-ar mai putea schimba în timpul operației. Așa că rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile.”

Cu toate că viitorul său sportiv este sub semnul întrebării, Lindsey Vonn a fost inclusă în echipa de schi a Statelor Unite ale Americii pentru anul competițional 2026/27 al Cupei Mondiale. Ea refuză să se gândească la o retragere din activitate: „Sunt multe întrebări fără răspuns în mintea mea şi încă încerc să procesez totul. Nu vreau să închid uşa curselor. Cred că trebuie să fiu sută la sută şi vreau să revin pe munte înainte de a lua o decizie”.

Lindsey Vonn este una dintre cele mai titrate sportive din schiul alpin, cu trei medalii olimpice şi 84 de victorii în Cupa Mondială de schi alpin. Născut în 18 octombrie 1984, la Saint Paul, Minnesota, a devenit în 2010 prima campioană olimpică americană în proba de coborâre. De la prima sa victorie în Cupa Mondială, obținută la 20 de ani, sub numele de Lindsey Kildow, în proba de coborâre de la Lake Louise, în 3 decembrie 2004, și până la medalia de bronz cucerită la 34 de ani în aceeași disciplină, în cadrul Campionatelor Mondiale din 2009 (ultima sa cursă înainte de o retragere temporară, începută pe 10 februarie 2019 și care a durat până în 2024), ea a câștigat de patru ori Cupa Mondială și a obținut opt ​​medalii la Campionatele Mondiale, inclusiv două titluri de campioană în 2009. A adunat 84 de victorii în Cupa Mondială — al doilea cel mai mare număr înregistrat de o sportivă, fiind depășită doar de o altă americancă, Mikaela Shiffrin — și a cucerit 20 de Globuri de Cristal, atât la general, cât și pe discipline. Cele 43 de victorii ale sale în proba de coborâre reprezintă un record absolut, atât în ​​schiul masculin, cât și în cel feminin. De asemenea, cu 28 de victorii în proba de super-G, ea are recordul feminin în această disciplină.