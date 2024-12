Bernadette Szocs explică de ce nu are iubit, deși e curtată intens. „Patul meu e în avion”

Bernadette Szocs este minunea României la tenis de masă, bătându-se de la egal la egal cu asiaticele. Jucătoarea nu numai că este o sportivă excepțională, dar este și foarte frumoasă. De aceea, mulți sunt surprinși de faptul că nu este implicată într-o relație.

Multipla campioană europeană la tenis de masă a explicat pentru Orangesport.ro de ce a ales să se afle în această situație. „Iubit nu am. Revelionul îl voi face cu nişte prieteni în străinătate, voi avea şi eu câteva zile libere, că în ultimii ani n-am avut o zi liberă şi acum cred că merit patru, cinci zile să mă odihnesc, să mă duc la căldură. Crăciunul va fi cu ai mei, că nu am stat în acest an cu ei.

Curtată sunt, bineînţeles, dar în momentul de faţă nu m-am gândit la o relaţie, că iubesc prea mult ce fac. Viaţa mea este sportul şi, până nu dau peste cineva care să înţeleagă că în prim-plan este tenisul de masă pentru mine... Niciodată nu am fost forţată să fac acest lucru, mereu am făcut sport din inimă şi am iubit sportul ăsta, că altfel ar fi foarte greu”, a dezvăluit Bernadette Szocs.

Berni Szocs iubește sportul

”Patul meu e în avion, dar iubesc ce fac şi nu aş renunţa pentru nimic şi nimeni. Doresc să continui pentru mulţi ani, vreau să mai joc 10 ani de performanţă. După ce am văzut copiii mici de la Steaua din sală, mi-am dat seama că am o pasiune de a sta în sală să stau să le explic şi să le ofer din timpul meu.

Poate mi-aş dori să fiu antrenoare personală, nu ştiu dacă aş mai vrea să călătoresc atât de mult, că toată viaţa am făcut asta. Nu ştiu dacă aş putea fi antrenoare de lot, dar niciodată să nu spui niciodată, că nu ştii ce-ţi rezervă viaţa", a completat Bernadette Szocs.

Își donează hainele după ce le poartă de câteva ori

Berni spune că are grijă de imaginea sa și recunoaşte că nu poartă aceeaşi ţinută de mai multe ori. ”Toate ţinutele pe care le am le port o dată, maximum de două ori în viaţă, apoi le donez, le dau prietenelor mele sau le trimit spre orfelinat, de fiecare dată haine care arătă ca nepurtate. Făceam câte o geantă, le duceam acasă la părinţi şi ei le duceau.

Da, în ultima perioadă investesc mai mult, pentru că am grijă de imaginea mea şi, de fiecare dată, încerc ceva nou, îmi place să fiu creativă. Nu mă veţi vedea cu acelaşi lucru de trei ori, de două ori e posibil să se întâmple, dar poate la nişte evenimente diferite", a declarat Bernadette Szocs, pentru Orangesport.ro.

Va deveni și mai puternică

Sportiva de 29 de ani plănuieşte să mai joace la nivel înalt încă 10 ani și simte că se află pe drumul cel bun: „Anul aceste am învăţat lucruri care m-au făcut mai puternică şi vor fi ani şi mai buni. În afară de Jocurile Olimpice, toate mi-au ieşit, aproape toate lucrurile s-au îndeplinit”.

Berni Szocs este pe locul 14 în clasamentul mondial, înaintea sa fiind situate numai sportive de pe continentul asiatic.