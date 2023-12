Gigi Becali, prăpăd după FCSB – Oțelul: Jucător dat afară printr-o declarație făcută în emisiune!

FCSB are un patron-antrenor care, an de an, își sabotează clubul. Nu degeaba Adevărul a explicat aici că, inclusiv în această stagiune, în care pare imposibil ca FCSB să rateze titlul – ar fi primul cucerit din 2015 încoace – cea mai mare amenințare la realizarea acestui obiectiv vine din interior, din partea finanțatorului!

Avem acum, încă o dată, confirmarea acestei situații! Pentru că, la o zi după înfrângerea echipei sale, 0-2 cu Oțelul pe Arena Națională, Becali a avut o intervenție la Fanatik Superliga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, în care a anunțat că îl dă afară pe atacantul italian, Andrea Compagno (27 de ani).

„Eu nici nu vreau goluri de la Compagno, vreau să țină de minge la el măcar 15 secunde, 10 secunde. Să nu dea mingea la adversar, nu vreau goluri, măcar când vine mingea la el să nu o dea la adversar. Toată ziua te arunci, cum să te arunci pe jos toată ziua? Mai mare rușinea! Nu-i problemă, mai sunt trei meciuri și nu să-l mai vedeți. Aduc atacant! Dacă aduc atacant, ce mai vrei? Când zic ceva, nu fac? Nu știu cine e“, a declarat Becali.

A destabilizat un vârf cu cifre bune

Cazul Compagno arată cum fotbaliștii sunt distruși de Becali. Atacantul italian, adus de la Craiova lui Mititelu pentru 1,5 milioane de euro în august 2022, a avut chiar un prim sezon bun la formația din Berceni. Iată cifrele sale, în stagiunea precedentă:

*Superliga (sezonul regulat + play-off): 27 de meciuri, 15 goluri

*Conference League: 5 meciuri, 1 gol

Doar că, în ciuda unui randament bun, Compagno a început să tot fie schimbat de Gigi Becali! Care, treptat, a reușit să-și destabilizeze atacantul. Și rezultatul se vede: în acest sezon, Compagno e, într-adevăr, într-o scădere de formă. Are doar 4 goluri în 21 de apariții la FCSB, în 1.190 de minute adunate pe teren, în diferite competiții.