Bătaie românească de joc pe bani publici: Tadici a „erupt“ după dezastrul de la Mondiale

România a încheiat încă o competiție dezolantă cu naționala feminină de handbal. Rezultatul de la Herning (Danemarca), locul 12 din 32 la Campionatul Mondial, lungește doar seria contraperformanțelor fetelor din 2019 încoace. Adevărul a explicat, astăzi, pe larg de ce am ajuns în această situație, de a pune pe butuci și handbalul feminin, printre ultimele sporturi de echipă la care mai aveam rezultate notabile.

Analiza Adevărul de astăzi e confirmată și de Gheorghe Tadici (71 de ani). Într-un interviu acordat pentru sport.ro, în dialog cu jurnalistul Vali Andronescu, tehnicianul de la Zalău – a cucerit arginul mondial cu România în 2005 – s-a arătat revoltat că, aducând handbaliste străine pe salarii astronomice, plătite din bani publici, am ajunsă să marginalizăm româncele în competiția internă. Iar rezultatul se vede: când ieșim în lume cu prima reprezentativă, la Mondiale sau la Europene, suntem ciuca bătăilor în fața forțelor handbalului feminin. Care, culmea, au jucătoare la noi în campionat, în Liga Florilor!

Dincolo de această anomalie, trebuie să arătăm și spre alte „măgării“ care se fac în handbalul nostru feminin pe bani publici. De pildă, contractul lui Adrian Vasile, la CSM București, e, pur și simplu, strigător la cer, după cum Adevărul a arătat aici.

Ce a declarat Gheorghe Tadici pentru sport.ro?

*Era previzibil că se va face greu naționala, că fondul de jucătoare e restrâns. Gândiți-vă că la Campionatul ăsta Mondial din Liga Florilor, văd că nimeni nu o spune, au fost 53 de jucătoare străine pe care noi, din banul public, le plătim la greu cu salarii de șapte-opt mii de euro, până undeva la 16-17 mii de euro, dacă e posibil.

*Din banii publici plătim jucătoare pe care le vom vedea acum în sferturi, semifinale, în finale, în mod cert jucătoare care se antrenează, sunt plătite, sunt hrănite în liga națională. Poate ne trezim în al 12-lea ceas și ne gândim și la interesele echipei naționale, nu doar la cele de club.

*Se pare că batista pe țambal e sport național la noi. Asta e. Asta e părerea mea, nu mă interesează ce replici îmi vor da cei interesați de jocurile astea colaterale de care vorbeam așa că am și eu dreptul să am o opinie și am în spate o muncă de 50 de ani care se încheie în vară în handbal și cred că am dreptul să-mi spun părerea.

*Cristina Neagu nu s-a antrenat o lună de zile. Am spus-o înainte și o spun și acum că dacă nu e aptă 100% nu ar trebui să fie folosită și, mă rog, s-a întâmplat. A vrut și ea să ajute, a fost dornică să ajute. A ajutat cât a putut. Nu știu cât a putut și cât nu a putut. Eu, așa cum am declarat și înainte de Campionatul Mondial, eu dacă eram în locul lui Pera nu o foloseam dacă nu era aptă 100%.

