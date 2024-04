Avocatul lui Halep e sigur: cazul Simonei va schimba radical lumea sportului. „Ne-am gândit și la sabotaj”

Simona Halep a reușit să obțină la Lausanne reducerea substanțială a pedepsei, iar cei patru ani de suspendare dictată de ITIA s-au transformat în doar nouă luni, astfel că de la începutul primăverii jucătoarea și-a recâștigat dreptul de a reveni pe teren. A făcut-o la un singur turneu, Miami Open, după care s-a retras sau nu a primit invitații la altele.

Unul dintre avocații jucătoarei, Bogdan Stoica, a dezvăluit cum s-a construit strategia echipei lui Halep și a spus este convins că acest caz va schimba radical lumea sportului. Apărătorul Simonei a dezvăluit că au fost luate în calcul mai multe variante și s-a studiat inclusiv posibilitatea că a fost vorba despre un sabotaj la adresa sportivei.

“Am citit și am încercat să încadrăm cazul Simonei în cazuistica cu care se mai confruntaseră alte sporturi și tenisul. La început am avut absolut toate scenariile pe masă. Când zic toate scenariile mă refer nu numai la contaminare, ci și la sabotaj. Căci ne-am gândit inclusiv la asta, la sabotaj. După ce am făcut primele testele de păr la Paris a devenit 100% cert că e vorba de contaminare”, a declarat Bogdan Stoica pentru podcastul “Vreau să știu”.

Dosarul va crea un precedent în cazurile de dopaj accidental

Apărătorul jucătoarei din România este convins că acest caz va produce schimbări majore în lumea sportului, unde această noțiune, de ”contaminare accidentală” a fost destul de rar acceptată. “A durat mult până am reușit să descoperim sursa. Era cel mai important lucru în toată economia dosarului nostru. În lipsa descoperirii sursei, nu poți vorbi decât de o sancțiune de patru ani. Regulamentul prevede by default (n.r. – din oficiu) patru ani. Dosarul va crea un precedent, de care niciun alt tribunal nu va putea să nu țină seama”, a mai spus Stoica.

Chiar dacă Simona Halep s-a întors pe teren, avocatul nu este mulțumit. “Noi considerăm că acele nouă luni sunt nemeritate. În sensul în care sancțiunea care s-a aplicat putea să fie mai mică. Dar trebuie să înțelegeți că există și o componentă de politică acolo și că hotărârea a fost dată în unanimitate.

Asta înseamnă că inclusiv expertul numit de ITIA (n.r. – Ulrich Haas) a fost de acord cu sancțiunea de nouă luni, în condiții în care, putem să ne imaginăm, ceilalți doi arbitri s-ar putea să fi fost de acord cu o sancțiune mult mai mică”, a mai spus Bogdan Stoica.