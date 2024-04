Halep, încăpățânarea costă: cum plătește Simona prețul după ce l-a ignorat pe Ion Țiriac

Nu o dată s-a spus că Simona Halep e foarte încăpățânată! Cum această etichetă a fost pusă de oamenii care sunt chiar apropiați de ea, e clar că lucrurile stau așa.

Ce-i drept, această trăsătură de caracter a și ajutat-o pe constănțeancă în carieră. Pentru că fix această încăpățânare a contribuit la ascensiunea ei în tenisul feminin. Simona, o sportivă măruntă, cu o înălțime de 1,68 de metri, a atins culmea gloriei într-un circuit WTA în care s-a luat la trântă cu niște adversare net superioare din punct de vedere fizic. Din păcate, încăpățânarea a fost o sabie cu două tăișuri, fiindcă a și contribuit la unele greșeli ale Simonei. De pildă, a insistat să facă „scut“ în jurul lui Mouratoglou, după ce a picat testul antidoping, spunând că „de stafful meu nu se atinge nimeni!“. Asta deși era clar că, potrivit spuselor sale chiar, ea a folosit un supliment contaminat la recomandarea staffului! Abia după un an, Halep a corectat această abordare greșită și a admis că Mouratoglou și colaboratorii săi au ruinat-o.

Din păcate, cum oamenii nu se mai schimbă după o vârstă și Halep continuă să plătească din cauza încăpățânării. Ultima dovadă: modul în care s-a grăbit să se întoarcă pe teren, la doar câteva zile după ce i s-a ridicat suspendarea pentru dopaj. S-a dovedit a fi o decizie extrem de proastă din cauza căreia acum Halep se vede nevoită să renunțe pe bandă la alte competiții. După Billie Jean King Cup și Oeiras, Simona a spus pas și la Madrid Open.

„Din păcate, corpul meu are nevoie de puțin mai mult timp pentru a fi pregătit și am luat o decizie grea, de a nu juca la Madrid. E dificil pentru că vreau să mă întorc în circuit cât mai curând, dar experiența îmi spune să nu mă grăbesc“, a scris fosta ocupantă a locului 1 WTA pe rețelele de socializare.

Toate drumurile duc spre Roma

Grav e că Halep, o sportivă experimentată și sfătuită de Ion Țiriac, abia acum a ajuns la vorbele acestuia. După ce răul a fost făcut! Pentru că Țiriac i-a transmis, imediat după decizia TAS, să nu meargă la Miami Open. Sfatul său a fost ignorat, după cum a povestit chiar el, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“, moderată de jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia.

„Halep trebuie s-o ia foarte încet cu revenirea. Aș sfătui-o, deși s-a antrenat tot timpul, să se gândească dacă e mai bine să înceapă doar pe zgură. Mai e doar un turneu pe hard, la Miami. Iar acolo sunt vreo 20 de fetițe între 18 și 21 de ani, de peste 1,80 metri, care servesc cu 200 km/h. Am acest privilegiu ca domnișoara Halep să vină și să mă întrebe. Dar orice îi spun, ea face absolut de capul ei. Rar, rar m-a ascultat. Și din când în când, când m-a ascultat, a făcut bingo! Nu atât că sunt deștept eu, dar am 60 de ani de când sunt în sportul ăsta“, a spus Țiriac, înainte ca Halep să facă o deplasare obositoare peste ocean. Ca să piardă cu Paula Badosa în trei seturi. Și, de atunci, Simona n-a mai putut juca nicăieri, fiindcă s-a „rupt“ fix în acel meci.

Acum, pentru Halep, toate drumurile duc spre Roma. Ținta ei e să joace la Internazionali BNL d'Italia (7-19 mai), în cazul în care ar primi un wild-card din partea organizatorilor. Ar fi și ultima oportunitate pentru ca românca să bifeze niște partide pe zgură, înainte de French Open (20 mai – 9 iunie). Ce-i drept, apariția lui Halep la al doilea Grand Slam al anului e în „ceață“ la ora actuală. Atât din cauza situației sale medicale, cât și pentru că rămâne de văzut dacă francezii îi vor acorda un wild-card sau nu.

România la Madrid Open

Turul I

Ana Bogdan (64 WTA) – Wang (52 WTA)

Sorana Cîrstea (30 WTA) – bye

Irina Begu (128 WTA) – Fruhvirtova (146 WTA)

Competiția începe de astăzi și e transmisă de Digi Sport 2.