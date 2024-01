Atuul lui Sinner în fața lui Medvedev, dezvăluit de Darren Cahill. Azi e marea finală a Australian Open

Jannik Sinner și Daniil Medvedev vor disputa finala de la Australian Open în acestă dimineață, de la ora 10.30, în direct la Eurosport.

Fiecare jucător are argumentele sale pentru a câștiga mare trofeu la Melbourne. Italianul de 22 de ani trebuie să-și gestioneze emoțiile la prima sa apariție într-o finală de Grand Slam, dar are de partea sa prospețimea, forma și ambiția. În schimb, rusul, ajuns la 27 de ani, beneficiază de o experiență mult mai mare la acest nivel, jucând 6 finale la turnee de Mare Șlem. Victorios doar la US Open 2021, Medvedev vrea să-și treacă în palmares un succes la Melbourne, unde a pierdut două finale. Dacă în 2021 a fost surclasat de Djokovic (0-3), în 2022 a pierdut dramatic, Rafa Nadal revenind fantastic de la 0-2 la seturi.

3-0 pentru Sinner în finalul anului trecut

Jannick Sinner, cel mai în formă jucător din circuit, are trei victorii în fața lui Daniil Medvedev, toate în ultimele meciuri disputat în finalul stagiunii trecute, la Beijing, Viena și Turneul Campionilor. Înainte de acestea, rusul avea 6 succese și 6 partide contra italianului.

Omul care a pus umărul la creșterea fantastică a ”macaronarului” este Darren Cahill, cl car a dus-o pe culmi și pe Simona Halep. Antrenorul australian a dezvăluit atuurile elevului său din finala de la Australian open, programată în acestă dimineață, de la 10.30, la Melbourne. Perfecționist, Jannick Sinner este un muncitor desăvârșit. "Sunetul pe care îl face mingea atunci când o lovește e uluitor. E un lucru pe care l-am observat pentru că l-am văzut jucând de mult timp. Sunetul acela e ceva uni și special. Are o viteză foarte bună în braț. A muncit mult pentru a putea face asta.

Nu-l pot opri din a se antrena

Unul dintre cele mai grele lucruri pe care le avem noi, antrenorii, de făcut, este să-l oprim din a se antrena. Ar sta non-stop pe teren. Trebuie să găsim un echilibru între tot ce vrem să facem. Dacă nu îl scoatem de pe teren, ar sta câte 4-5 ore și ar repeta același lucru din nou și din nou. Agassi mai lovea mingea așa. Când lovește mingea parcă se aude mai tare ca la oricine altcineva. Nu e ca și atunci când un om normal lovește mingea", a declarat Darren Cahill pentru tennisupdate.com.

Și John McEnroe are cuvinte de laudă la adresa lui Jannick Sinner, cel care l-a scos din concurs pe favoritul Novak Djokovici, în semifinale. "Am fost uimit de cât de plat a jucat și cum a fost Sinner - când te-ai fi gândit că Jannik se va mișca mai bine decât Novak Djokovici într-un meci în cel mai bun din cinci seturi? Așa că am fost super impresionat, după ce a avut mingea de meci și a pierdut, a reușit totuși să se adune și să o scoată la capăt. Cred că a arătat mai mult decât orice altceva rezistența sa mentală”.

Așadar, azi, de la ora 10.30, jucătorul viitorului și cel care a acaparat toate laudele de câteva luni încoace îl întâlnește pe mult mai experimentatul Medvedev. Va câștiga tinerețea și exuberanța italianului sau puterea de luptă a unui jucător care nu renunță niciodată? Pentru că rusul e maestrul revenilor în această ediție a Australian Open.