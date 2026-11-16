Anglia a câștigat la Madrid, invincibilitatea Spaniei a luat sfârșit

Campioană mondială și europeană, Spania a fost învinsă cu 3-2, de Anglia, la Madrid, pe Estadio Metropolitano, într-un meci din ultima etapă a Ligii Națiunilor. Oaspeții au rezistat în 10 oameni și au pus capăt seriei de 43 de meciuri fără înfrângere a ibericilor.

Ben White a marcat unul dintre golurile Angliei la Madrid Foto: EPAImages

Înainte de meci, Thomas Tuchel avertiza: „Cred că suntem pregătiți să intrăm pe teren și să câștigăm duminică”. Și Anglia a reușit să se impună, aceasta fiind cea cea mai importantă victorie în deplasare a sa de la succesul cu 5–1 împotriva Germaniei, obținut la München, în 1 septembrie 2001. Iar atunci a întâlnit o echipă a Germaniei care, zece luni mai târziu, avea să devină vicecampioană mondială.

Acest succes asigură formației lui Tuchel primul loc în Grupa 3, oferindu-i o poziție favorabilă înaintea sferturilor de finală ale Ligii Națiunilor, programate în luna martie. Pe de altă parte, Spania nu mai cunoscuse înfrângerea din 22 martie 2024, când s-a înclinat (0–1) în fața Columbiei, pe Stadionul Olimpic din Londra.

Englezii au dominat prima parte a confruntării cu Spania. Ei au condus cu 3-0, prin golurile marcate de Harry Kane (min. 45 - penalty), Ezri Konsa (min. 53) și Ben White (min. 57). Ibericii au revenit prin golurile înscrise de Mikel Oyarzabal (min. 65 - penalty) și Nico Williams (min. 75), profitând de eliminarea lui Elliot Anderson (min. 63). În ultimul sfert de oră, oaspeții s-au apărat foarte bine și au reușit să obțină o victorie importantă.

În aceeași Grupă 3 din Divizia A, Croația a învins cu 2-1 Cehia, prin golul lui Lovro Majer (min. 87). Clasamentul arată astfel: 1. Anglia 15 puncte (19-6), 2. Spania 15p (16-8), 3 Croația 6p, 4. Cehia 0p.

Belgia a surclasat Italia, Franța s-a chinuit să învingă Turcia

Ambele echipe erau calificate în sferturile de finală. În aceeași fază a competiției, în prima divizie valorică, au ajuns Belgia și Franța. Aceste echipe au obținut victorii în ultima rundă. Belgia a trecut cu 4-1 de Italia. Squadra Azzurra a deschis scorul prin Francesco Pio Esposito (min. 11), care a ratat un penalty în min. 90+1 (a apărat Senne Lammens). Gazdele au revenit și au punctat prin Maxim De Cuyper (min. 15), Nathan Ngoy (min. 22), Jeremy Doku (min. 26) și Diego Moreira (min. 80).

Un succes mai chinuit (2-1) a obținut Franța în fața Turciei. Oamenii lui Zidane s-au impus prin autogolul lui Emirhan Topcu (min. 49) și reușita lui Eli Junior Kroupi (min. 80), iar golul de onoare al oaspeților a fost semnat de Abdulkerim Bardakci (min. 90).

Clasamentul Grupei A1 arată astfel: 1. Franța 13 puncte, 2. Belgia 12p, 3. Italia 10p, 4. Turcia 0p.

În Grupa 1 din Divizia C, Albania a promovat în Liga B după 2-0 cu Belarus. În celălalt meci, Finlanda a câștigat clar (7-1) cu San Marino. Clasamentul Grupei 1 din Divizia C se prezintă în felul următor: 1. Albania 15p, 2. Belarus 10p, 3. Finlanda 10p, 4. San Marino 0p.

În Grupa 2, Muntenegru, care era sigură de revenirea în Liga B, a dispus de Cipru cu 4-1, în deplasare. Milutin Osmajic (min. 5), Milan Vukotic (min. 58) și Nikola Krstovic (min. 67, 83) au marcat pentru oaspeți, în timp ce golul de onoare al ciprioților a fost reușit de Ioannis Pittas (min. 52 - penalty). Risto Radunovic (FCSB) a jucat tot meciul pentru Muntenegru, iar portarul Igor Nikic (FC Argeș) a fost rezervă. În cealaltă partidă, Letonia și Armenia au terminat la egalitate, 0-0.

Clasament: 1. Muntenegru 16 puncte, 2. Cipru 8p, 3. Armenia 6p, 4. Letonia 2p.