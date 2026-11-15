Hagi e fericit pentru tricolori: „Echipa a arătat bine, victoria aduce bucurie!”

După evoluții neconvingătoare și patru eșecuri, echipa de fotbal a României a reușit prima victorie într-un meci oficial în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi. În fața a circa 45.000 de spectatori, tricolorii au câștigat cu 2-1 în fața Poloniei, ceea ce îi dă șanse să evite ultimul loc în Grupa 4 din Divizia B a Ligii Națiunilor.

Gheorghe Hagi a declarat din nou că jucătorii naționalei noastre de fotbal au valoare Foto: Sportpictures

După meci, Gheorghe Hagi nu și-a putut ascunde mulțumirea: „Sunt fericit pentru băieţi. Victoria aduce bucurie, entuziasm. Echipa a arătat bine. Au fost mult mai conectaţi. Mult mai bine au stat în teren. Şi în atac, am ştiut să atacăm. Sunt lucruri bune. Putem începe să construim o mentaliutate de câştigători”.

Selecționerul a mulțumit și publicului: „Azi am avut încredere, atitudine bună şi entuziasm. Ştiam că publicul de la Bucureşti este un jucător în plus pentru noi. Iar aceste aspecte ne-au făcut să obţinem un rezultat foarte bun. Pentru noi era foarte importantă victoria. Încercăm acum să strângem rândurile şi peste două zile să facem din nou un meci bun, să fim mai buni ca adversarii. Polonia are o echipă foarte bună, cu jucători de un nivel tehnic înalt. Dar noi am stat în teren mai bine ca în precedentele patru meciuri şi ne-am apărat mult, mult mai bine. Iar când am atacat am făcut-o de fiecare dată foarte bine. Victoria aduce bucurie. Am făcut azi ambele faze bine, dar în atac putem juca mult mai bine. Adică să avem posesie, construcţia să fie mai bună şi să combinăm mai bine în atac. Dar aceste lucruri vor veni cu încrederea şi succesul", a adăugat selecţionerul.

Hagi a remarcat și evoluția lui Florinel Coman, despre care a spus că „de când s-a născut a jucat vârf. Nu e noutate pentru mine. Am văzut că e în formă, în atac avem un talent. Este un proces care trebuie urmat. E de muncă. Ne dorim să ajungem sus, să facem lucruri frumoase, să bucurăm românii”.

Hagi a spus că nu trebuie să exagerăm şi „să comparăm naţionala cu generaţia mea. E doar o victorie frumoasă, binevenită pentru încrederea şi entuziasmul grupului de la echipa naţională. Aveam nevoie de victorie, şi eu, şi jucătorii. Poate uneori sunt prea optimist, însă eu îmi propun lucruri mari. Repet ce am mai spus, vreau ca naţionala să joace precum generaţia noastră pe Wembley, când a avut posesie 70%. Iar defensiv să joace cum a jucat România cu Columbia. Pentru a ajunge acolo e un proces care necesită timp. Dar eu cred că jucătorii de la echipa naţională chiar au valoare. Există potenţial foarte mare, asta e senzaţia pe care o am. Chiar dacă am pierdut acele patru meciuri, jucătorii mi-au arătat în seara asta că potenţialul naţionalei este enorm. E însă nevoie de multă, multă, multă muncă".

Gheorghe Hagi a menţionat că îl tratează pe fiul său, Ianis, care a fost căpitan în partida cu Polonia, ca pe oricare alt jucător: „Cum îi tratez pe toţi, aşa îl tratez şi pe el. Am pretenţii de la ei, sunt foarte exigent pentru că vreau să fac o echipă competitivă. Ianis este un jucător important al echipei naţionale, un jucător cu experienţă. Atât pot să spun. Nu putem pierde jucători care au făcut ceva pentru România. Trebuie să le dăm o şansă, chiar dacă nu trec acum printr-un moment foarte bun. Dar jucătorii noştri trebuie să găsească soluţii pentru a juca şi a avea ritm şi intensitate", a precizat antrenorul naționalei.

România a câștigat primul meci oficial din noul mandat al lui Gheorghe Hagi Foto: Sportpictures

Întrebat dacă după cele patru înfrângeri s-a gândit vreun moment la demisie, Hagi a răspuns: „Nu! Pentru că am încredere în echipa naţională. România are potenţial. Îmi era doar teamă de faptul că lucrurile depind de cei de la Federaţie, de ce gândesc ei. Iar atunci nu depindea de mine. Pentru că noţiunea de antrenor în România este egală cu zero respect. De aceea spun că nu ştiam ce se gândeşte, ce cred cei de sus. Asta e viaţa, după patru înfrângeri ce puteam să fac? De asta nici nu mai ieşeam din casă, trebuia să schimb ceva. Sunt fericit acum, zâmbesc... sper să continuăm munca pe care am început-o împreună".

Gheorghe Hagi e categoric: „Vom face multe schimbări pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina!”

„Regele” a evitat să devină primul antrenor din istoria naționalei de fotbal cu cinci eșecuri la rând. Selecționerul poate acum să privească lucrurile cu mai multă liniște și încredere. „Mergem îm Bosnia să jucăm la victorie. Moralul e bun şi sper să intrăm cu o echioă bună”, a declarat Hagi la Antena 1.

Autor al unui gol, Alexandru Cicâldău a mărturisit că este bucuros: „Mă bucur că am reuşit să marchez, chiar dacă cu puţin noroc. Am pregătit meciul foarte bine. Am fost foarte focusaţi. Este un sentiment special să vezi fanii fericiţi, Îmi doresc să avem rezultate bune pentru ei şi pentru noi. Trebuie să ne odihnim, să ne refacen si să ne luptăm de la egal la egal cu Bosnia. Am înţeles mai bine ideea de joc a domnului Hagi, chiar dacă unii îl ştim demult, că am lucrat cu el”, a declarat Cicâldău la Antena 1.

Coleg cu Cicâldău la Universitatea Craiova, Tudor Băluţă a spus că acest rezultat le oferă tricolorilor un moral mai bun înaintea ultimei partide din competiţie, cu Bosnia-Herţegovina, de marți, 17 noiembrie: „Se simte bine această victorie. Suntem bucuroşi. Totodată, dacă te uiţi la clasament, nu este în regulă, pentru că suntem pe ultimul loc, dar este clar că ne dă o gură de aer şi putere pentru meciul care va urma şi pentru calificările de anul viitor la Campionatul European. Pe mine, mai mult decât rezultatul, mă bucură jocul. Am arătat foarte bine în multe momente pe parcursul jocului. Am intrat cu o atitudine şi o mentalitate bună. Fiecare şi-a făcut treaba foarte bine. Sunt foarte mândru şi bucuros de felul în care ne-am comportat în această seară, începând cu cei care au fost pentru prima oară pe teren", a spus mijlocașul la Antena 1.

Echipa României a câștigat cu 2-1, la București, meciul cu Polonia contând pentru etapa a 5-a a grupei 4 din Divizia B a Ligii Naţiunilor. Tricolorii au înscris prin Cicâldău, în minutul 68, şi Dennis Man, în minutul 72, iar polonezii au redus din diferență prin Benedyczak, în minutul 82.

Florinel Coman s-a bucurat după golul care mai apoi n-a fost validat Foto: Sportpictures

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Tricolorii au deschis scorul prin Coman, în minutul 59, însă golul n-a fost validat după consultarea VAR, pentru un fault la faza dinaintea golului. „Este o victorie muncită. Aveam nevoie de asta. Cred că am făcut un meci foarte bun. Am avut spirit, am avut încredere în noi, am jucat fotbal şi sper să o ţinem tot aşa. Ne dă încredere pentru viitor şi mai ales pentru suporteri. Îmi doream foarte mult să înscriu şi a căzut cerul pe mine când s-a anulat golul", a declarat Coman la Antena 1.

Liga Națiunilor

Divizia B, Grupa 4

Etapa a 5-a

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026

România – Polonia.........................2-1

Suedia – Bosnia-Herțegovina.......3-2

Etapa a 6-a

Marți, 17 noiembrie 2026

Polonia – Suedia...............................21.45

Bosnia-Herțegovina – România........21.45

Clasament

1. Suedia 5 4 1 0 10-5 13

2. Bosnia-Herțegovina 5 2 2 1 8-6 8

3. Polonia 5 1 1 3 8-6 4

4. România 5 1 0 4 5-14 3