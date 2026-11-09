A refuzat convocarea la națională și a fost amenințat cu execuția de patronul clubului. Fotbalistul s-a retras

Montader Madjed, un fotbalist de 21 de ani care joacă în Suedia, a primit amenințări cu moartea după ce a refuzat să răspundă convocării la naționala Irakului. Mesajul violent a venit din partea unui oficial al clubului Al-Shorta.

Montader Madjed, 21 de ani Foto: Instagram

Atacantul lui Hammarby fusese chemat de selecționerul Graham Arnold pentru următoarea acțiune a reprezentativei, însă a ales să nu se prezinte la lot. Madjed și-a motivat decizia prin faptul că trece printr-o perioadă dificilă și vrea să se concentreze momentan asupra activității de la echipa de club.

Refuzul său a provocat reacții dure în Irak. Adi al-Rubaie, membru în conducerea lui Al-Shorta, a comentat situația în direct la postul de televiziune Dijlah, unde a lansat o amenințare cu moartea la adresa tânărului fotbalist: „Oricine nu respectă numele țării mele va fi executat!”.

Vehement în privința discursului său

Întrebat de moderator dacă nu a mers prea departe cu declarațiile sale, oficialul a susținut că nu a exagerat deloc. Federația Irakiană de Fotbal a condamnat însă ferm amenințarea și s-a distanțat de mesajul transmis de acesta. Purtătorul de cuvânt Ahmed Al-Falluji a numit declarația inacceptabilă și a cerut ca persoana responsabilă să fie trasă la răspundere pe cale legală.

Madjed a decis să nu mai reprezinte Irakul

Montader Madjed s-a remarcat în acest sezon la Hammarby, unde a contribuit cu 12 goluri în 36 de meciuri. Atacantul în vârstă de 21 de ani a marcat de 10 ori și a oferit două pase decisive pentru formația din Stockholm, care evoluează în primul eșalon al Suediei.

Experiența cu naționala Irakului pare însă să se fi încheiat pentru tânărul fotbalist. Deranjat de amenințările și reacțiile primite după ce a refuzat convocarea, Madjed a anunțat că nu va mai juca pentru reprezentativa țării sale.

„Nu voi mai juca pentru Irak după tot ce s-a întâmplat. S-au întâmplat prea multe lucruri și am primit foarte multă ură. Cred că este mai bine pentru mine așa”, a explicat jucătorul, într-un interviu acordat celor de la Sportbladet.

Tensiunile dintre Madjed și naționala Irakului au început încă de la începutul anului

Născut în Suedia, Montader Madjed poate reprezenta ambele țări, având cetățenie suedeză și irakiană. Și-a început parcursul internațional la selecționatele de juniori ale Suediei, dar în 2023 a decis să schimbe reprezentativa și să joace pentru Irak. Un an mai târziu a debutat la prima echipă, pentru care a adunat până acum patru apariții.

Relația cu naționala Irakului s-a complicat la începutul acestui an, când a apărut un videoclip în care mai multe persoane din cercul său apropiat făceau glume pe seama reprezentativei. Madjed și-a asumat atunci greșeala, însă nu a prins lotul pentru Cupa Mondială din vara acestui an. Selecționerul Graham Arnold a încercat ulterior să-l readucă la echipă, dar fotbalistul a refuzat convocarea, decizie care a declanșat întregul scandal.