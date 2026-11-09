 A refuzat convocarea la națională și a fost amenințat cu execuția de patronul clubului. Fotbalistul s-a retras | adevarul.ro
search
Luni, 9 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

A refuzat convocarea la națională și a fost amenințat cu execuția de patronul clubului. Fotbalistul s-a retras

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Montader Madjed, un fotbalist de 21 de ani care joacă în Suedia, a primit amenințări cu moartea după ce a refuzat să răspundă convocării la naționala Irakului. Mesajul violent a venit din partea unui oficial al clubului Al-Shorta.

Montader Madjed, 21 de ani
Montader Madjed, 21 de ani Foto: Instagram

Atacantul lui Hammarby fusese chemat de selecționerul Graham Arnold pentru următoarea acțiune a reprezentativei, însă a ales să nu se prezinte la lot. Madjed și-a motivat decizia prin faptul că trece printr-o perioadă dificilă și vrea să se concentreze momentan asupra activității de la echipa de club.

Refuzul său a provocat reacții dure în Irak. Adi al-Rubaie, membru în conducerea lui Al-Shorta, a comentat situația în direct la postul de televiziune Dijlah, unde a lansat o amenințare cu moartea la adresa tânărului fotbalist: „Oricine nu respectă numele țării mele va fi executat!”.

Vehement în privința discursului său

Întrebat de moderator dacă nu a mers prea departe cu declarațiile sale, oficialul a susținut că nu a exagerat deloc. Federația Irakiană de Fotbal a condamnat însă ferm amenințarea și s-a distanțat de mesajul transmis de acesta. Purtătorul de cuvânt Ahmed Al-Falluji a numit declarația inacceptabilă și a cerut ca persoana responsabilă să fie trasă la răspundere pe cale legală.

Madjed a decis să nu mai reprezinte Irakul

Montader Madjed s-a remarcat în acest sezon la Hammarby, unde a contribuit cu 12 goluri în 36 de meciuri. Atacantul în vârstă de 21 de ani a marcat de 10 ori și a oferit două pase decisive pentru formația din Stockholm, care evoluează în primul eșalon al Suediei.

Experiența cu naționala Irakului pare însă să se fi încheiat pentru tânărul fotbalist. Deranjat de amenințările și reacțiile primite după ce a refuzat convocarea, Madjed a anunțat că nu va mai juca pentru reprezentativa țării sale.

Nu voi mai juca pentru Irak după tot ce s-a întâmplat. S-au întâmplat prea multe lucruri și am primit foarte multă ură. Cred că este mai bine pentru mine așa”, a explicat jucătorul, într-un interviu acordat celor de la Sportbladet.

Tensiunile dintre Madjed și naționala Irakului au început încă de la începutul anului

Născut în Suedia, Montader Madjed poate reprezenta ambele țări, având cetățenie suedeză și irakiană. Și-a început parcursul internațional la selecționatele de juniori ale Suediei, dar în 2023 a decis să schimbe reprezentativa și să joace pentru Irak. Un an mai târziu a debutat la prima echipă, pentru care a adunat până acum patru apariții.

Relația cu naționala Irakului s-a complicat la începutul acestui an, când a apărut un videoclip în care mai multe persoane din cercul său apropiat făceau glume pe seama reprezentativei. Madjed și-a asumat atunci greșeala, însă nu a prins lotul pentru Cupa Mondială din vara acestui an. Selecționerul Graham Arnold a încercat ulterior să-l readucă la echipă, dar fotbalistul a refuzat convocarea, decizie care a declanșat întregul scandal.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
digi24.ro
image
Vom avea zăpadă de Crăciun în toată țara, speră meteorologii. Prognoza pe 4 luni a unei ierni mai apropiate de normal
stirileprotv.ro
image
George Simion anunță că protestul AUR din weekend va avea loc în orice circumstanțe. Președintele AUR acuză campanii de intimidare: „Sistemului îi e frică de vocea poporului”
gandul.ro
image
Camerele Poliției Locale Pantelimon, la liber pe internet! Oricine le putea accesa. Probleme și în grădinițe
mediafax.ro
image
Gigi Becali, discuție dură cu Denis Drăguș: „Bă, ai driblat unul, pasează!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Reacție-fulger! Bosniacii au văzut ce a făcut Nicolae Stanciu: "A șocat publicul cu o fotografie"
digisport.ro
image
Ce i s-a întâmplat lui Neti Sandu în taxi? Vedeta PRO TV a rămas fără replică: „Atâta poate omul, n-avem ce să facem”
click.ro
image
O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
EXCLUSIV. Codul nescris al Familiei Metrorex. Un fost angajat dezvăluie cum intri aici: ai rude sau dai şpagă
observatornews.ro
image
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții internaționale! Ex-selecționerul Portugaliei, victima unei spargeri trase la indigo
cancan.ro
image
Pensiile, indexate cu 7%. Ce sumă de bani iau pensionarii în plus dacă azi au pensie între 1.281 și 5.000 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
prosport.ro
image
Cât câștigă un polițist în 2026. Salariul unui agent debutant și veniturile unui ofițer cu experiență
playtech.ro
image
Ce se va întâmpla cu Meme Stoica după ce patronul l-a acuzat că a greșit transferurile la FCSB 
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Din milionar, fostul fotbalist român lucrează acum în construcții: cum arată după ce s-a retras
digisport.ro
image
Cum arată Daria, sora vitregă a lui Valentin Butnaru. Prezentatorul a avut parte de o surpriză în emisiunea „Furnicuțele”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie! S-au aflat adevăraţii câştigători ai Asia Express 2026, surpriză mare
romaniatv.net
image
Criză în energie. A fost oprită producția de energie nucleară
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cum a început povestea de iubire dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea: „Pare arogant la prima vedere!” S-au mutat împreună după doar două săptămâni
click.ro
image
Gabriela Cristea se confruntă cu probleme de sănătate, după ce a slăbit 37 de kilograme. Ce au arătat ultimele analize ale vedetei
click.ro
image
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
click.ro
Sissi jpg
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau
okmagazine.ro
Harry, Charles, William, Anne jpg
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite
okmagazine.ro
Model digital de elevație al sitului Aguas Buenas, văzut dinspre est
Un monument construit fără regi și fără elite: misterul celor 372 de movile, integrate într-un plan geometric complex
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română. Primul preot chinez va sluji la Cluj
image
Cum a început povestea de iubire dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea: „Pare arogant la prima vedere!” S-au mutat împreună după doar două săptămâni

OK! Magazine

image
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite