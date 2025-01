„A făcut milioane, apoi totul s-a năruit. A rămas fără soție, fiică și dinți”. Cazul internaționalului român care i-a șocat pe sârbi

Considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale, Cristi Tănase a ajuns subiect de presă prin lucrurile pe care le face în afara terenului. Fostul jucător al FCSB și al naționalei a fost prins sub influența unor substanțe interzise la volan la finalul anului 2023, ar judecătorii au dispus începerea procesului. Pe 14 ianuarie va avea loc prima înfățișare, Tănase riscând chiar să ajungă la închisoare.

În vârstă de 37 de ani, fostul mijlocaș trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Subiectul a fost relatat și în presa din țara vecină, Serbia. La începutul anului 2024, Cristian Tănase a fost surprins întins în holul blocului, cu urme de sânge și incoerent. Câteva luni mai târziu, soția lui a intentat divorț și a cerut custodia copilului, iar cel poreclit „Dodel” a ajuns să trăiască din banii mamei sale.

„A fost idolul națiunii și a câștigat milioane: astăzi, mama lui îl întreține, iar el a rămas fără dinți, soție și fiică”, au titrat jurnaliștii de la nova.rs. „Cristian Tănase este un fost fotbalist care, la 37 de ani, a rămas fără nimic. A adunat 40 de selecții la naționala României și și-a construit o carieră în Turcia și China, după ce a ajuns la peste 200 de apariții la Steaua (n.r.- FCSB).

Cristi Tănase are interdicție să-și vadă copilul

A făcut milioane, apoi totul s-a năruit. Aproape peste noapte, și-a pierdut soția, prietenii și banii. Era căsătorit cu Adina Maria, dar cei doi au divorțat după ce s-a născut fiica lor. Fostul fotbalist adora viciile și nu a fugit niciodată de ele. Consuma alcool de dimineață până seara și, la un control de rutină în trafic, a fost testat pozitiv la cocaină. Fosta lui soție i-a interzis să-și vadă fiica. (...) Astăzi, Cristian locuiește cu mama lui și trăiește din salariul ei, iar recent a fost fotografiat fără un dinte. A susținut că și l-a scos singur”, au notat jurnaliștii sârbi.

Fostul fotbalist nu numai că și-a pierdut familia, dar acum e pasibil de închisoare. Dosarul se află pe rol la Judecătoria Sectorului 3 București, iar termenul administrativ a fost stabilit la data de 14 ianuarie 2025. Pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe pe drumurile publice riscă o pedeapsă de la 1 la 5 ani de închisoare.

Susține că nu era drogat

„Nu eram drogat! Se va vedea asta când vor ieși rezultatele probelor de sânge pe care le-am dat. Am dat în judecată Poliția. Am înțeles că durează un an, doi, procesul. Parcă am omorât pe cineva, așa urât s-a scris atunci despre mine. Cu ce am greșit, am deranjat pe cineva? Eu nu m-am ferit niciodată în viața mea, nici când jucam la Steaua. Îmi asum tot ce fac. Dar acum parcă presa dă prea rău în mine”, declara Cristi Tănase, pentru Fanatik, la începutul anului trecut.

De-a lungul carierei, Cristi Tănase a evoluat pentru FC Argeș, CS Mioveni, FCSB, Tianjin Jinmen Tiger, Sivasspor, Karabukspor, Eskisehirspor, Giresunspor și Academica Clinceni. Cu roș-albaștrii a câștigat de 3 ori campionatul. La națională a jucat 41 de partide și a marcat 6 goluri.