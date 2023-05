37 de ani de la momentul: „Apără Duckdam! Am câştigat Cupa!“. Amintirile „eroului de la Sevilla” VIDEO

Pe 7 mai 1986, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán din Sevilla, campioana Spaniei, FC Barcelona, cotată cu prima șansă, era îngenuncheată de campioana României, Steaua București. Helmuth Duckadam a apărat patru penalty-uri la rând.

„Astfel de momente le aştepţi o viaţă. Dar nu am avut emoţii. Eu nu m-am dus să cuceresc pământul spaniol, iar regele, din tribună, nu-mi promisese nicio maşină”, declara Helmuth Duckadam într-un interviu Adevărul.

„Eroul de la Sevilla” spune că faptul că Steaua a ajuns în finala Cupei Campionilor era pentru jucători un obiectiv atins.

„Am mers acolo să le arătăm că ştim să jucăm fotbal şi să nu ne facem de râs. Noi nu aveam ce pierde. La fel cum e un portar la penalty-uri, nu are ce pierde, are numai de câştigat”, adaugă portarul.

Duckadam a vorbit și despre momentul festivității de medaliere și a înmânării Cupei, moment care i-a luat prin surprindere pe organizatori deoarece ei erau pregătiți pentru a oferi medalii celor de la FC Barcelona.

„Poate că ar fi fost şi atunci festivitate mare, dar am câştigat noi, nu spaniolii. Le-am dat toată treaba peste cap, aşa că au venit, ne-au aruncat nişte medalii repede şi, hai!, plecaţi acasă. Săracul nea’ Emi nici n-a mai primit medalie, când au ajuns la el s-au terminat. E păcat că nici noi n-am prea ştiut să ne bucurăm atunci. Păi, sunt jucători care câştigă un milion de euro pe lună şi se bucură ca nişte copii după meci. Noi n-am ştiut cum să ne bucurăm. Am mers la hotel, am coborât la masă, am băut un pahar de vin, a doua zi am mai mers prin oraş, am mai dat un autograf, mai o bere, până ne-am întors acasă”, își amintește Duckadam.

Steaua, performanță unică în fotbalul românesc

Sub conducerea antrenorilor Emeric Ienei și Anghel Iordănescu (antrenor secund), Steaua a impresionat în campionatul 1984-1985, câștigându-l după o pauză de șase ani. A urmat cel mai spectaculos sezon de cupe europene din fotbalul românesc. După ce a eliminat pe Vejle BK, Budapest Honvéd FC, Kuusysi FC și pe RSC Anderlecht, Steaua a devenit prima echipă din România care a jucat o finală europeană.

Pe 7 mai 1986, pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán din Sevilla, campioana Spaniei, FC Barcelona, era cotată cu prima șansă, dar după prelungiri în care scorul a rămas 0-0, legendarul portar Helmuth Duckadam a apărat patru penalty-uri la rând, contribuind decisiv la victoria Stelei cu 2-0. Steaua a devenit astfel prima echipă din Estul Europei, și singura dintr-o țară comunistă, care a câștigat trofeul continental suprem. Steaua și-a trecut în palmares și o Supercupă a Europei, câștigând în 1987 finala cu Dinamo Kiev, printr-un gol marcat de Gheorghe Hagi.