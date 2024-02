Una dintre cele mai iubite actrițe are nevoie de operație: „Deja mi se ridică tensiunea. Să dea Dumnezeu să fie bine!”

Una dintre cele mai talentate și îndrăgite actrițe din România are mari probleme de sănătate. Tora Vasilescu a anunțat că urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală, programată chiar de ziua ei, pe 22 martie.

Actrița a precizat că problemele de sănătate pe care le are s-au agravat anul trecut. Din acest motiv riscă în orice moment să facă un atac cerebral din cauza unei afecțiuni care împiedică fluxul normal de sânge.

„Am fost la festival, apoi am imprimat ceva foarte dificil la televiziune și, a doua zi, am avut o tensiune atât de mare încât am ajuns la spital.

Nu mă simt bine nici acum, când vorbesc. În mai puțin de o lună mă operez de carotidă. Este o operație destul de… Nu! Hai să nu mai vorbesc că deja mi se ridică tensiunea. Să dea Dumnezeu să fie bine. (…) Contează și ziua, și starea chirurgului și starea mea. Imaginează-ți un râu de munte pe care au căzut doi bolovani. Adică pe carotidă. Trece doar un firicel de sânge acum și îmi sare tensiunea din nimic. E adevărat că am avut o profesie cu adrenalină multă.

O fi și de la suprarenale, nu știu… Sunt programată pe 21 martie, la Spitalul Municipal din București. Nu știu dacă atunci se va face intervenția sau pe 22 martie, chiar de ziua mea”, a declarat Tora Vasilescu pentru Fanatik.

Tora Vasilescu s-a născut pe 22 martie 1951, la Constanța și a copilărit în Tulcea, locul de unde a plecat ca să devină una dintre cele mai frumoase și iubite actrițe din România.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în anul 1976, la clasa profesoarei Eugenia Popovici, Tora Vasilescu și-a dorit și a devenit un nume important în lumea teatrului și filmului românesc.

A fost distinsă de trei ori cu Premiul pentru Interpretare al Uniunii Cineaştilor din România și a câștigat Placheta de aur pentru rolul din „Imposibila iubire”, la Festivalul de film „Laceno D’Oro” de la Avellino şi premiul pentru Cel mai bun rol secundar feminin în „Şobolanii roşii”.

Tatăl natural a murit când era foarte mică

Și-a pierdut tatăl biologic pe când era foarte mică, dar l-a avut alături, până la 14 ani, în rolul de părinte, pe cel care i-a dat numele Vasilescu.

„Tata Vasilescu, care se numise Wagner, a fost un om generos. El era de origine germană şi şi-a schimbat numele după ce s-a întors din URSS, din Donbass, unde a fost închis într-un lagăr. Avea un comportament specific educaţiei germane: <<Ein Mann, ein Wort>>/ <<Un om, un cuvânt>>. M-a învăţat corectitudinea, bunul simţ, disciplina şi curăţenia. Făcea şi lecţiile cu mine”, povestea actrița, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“.