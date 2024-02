Marea iubire a fermecătoarei actrițe Maria Ploae: „L-am întâlnit în timpul filmărilor, era căsătorit”

O prezenţă magnetică pe marele ecran, a cărei frumuseţe impresiona, Maria Ploae este una dintre cele mai talentate actrițe ale României. Este căsătorită cu un regizor celebru, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste, de aproape o jumătate de secol.

Astăzi, frumoasa actriță împlinește 73 de ani. În urmă cu câțiva ani, Maria Ploae a povestit într-un interviu pentru „Adevărul” cum a început relația de dragoste cu regizorul Nicolae Mărgineanu, bărbatul de care este îndrăgostită la fel ca în prima zi,

„L-am întâlnit în timpul filmărilor de la „Fraţii Jderi“, însă pe atunci era operator şi era şi căsătorit. Din prima clipă am simţit o afinitate pentru acest om, deşi eram doar prieteni. După filmări nu ne-am mai văzut multă vreme. Ne-am reîntâlnit la „Muntele ascuns“, unde era tot operator, dar şi divorţat. Atunci ne-am îndrăgostit unul de celălalt, în ’74.

Îmi culegea cele mai frumoase floricele de stâncă din zona Lotrului, unde am filmat. Şi aşa a început povestea noastră. Ne-am îndrăgostit foarte tare, iar în ’76 ne-am căsătorit. Ne-am mişcat repede pentru că m-a cam grăbit. Îmi spunea că trebuie să ne căsătorim cât mai repede ca să avem timp să facem copii. Am trei copii, două fete şi un băiat, şi şase nepoţei. Sunt foarte încântată!”, a explicat actrița.

„E o bucurie să te împlineşti prin copilul tău”

Maria Ploae este căsătorită din anul 1976 cu scenaristul, producătorul şi regizorul de film Nicolae Mărgineanu şi au împreună 3 copiii. Unul dintre ei, Petre Mărgineanu este compozitor, iar Ana Mărgineanu este regizor de teatru. De-altfel, Maria Ploae a jucat şi în filme regizate de soţul ei, dar şi în spectacole de teatru montate de fiica ei.

„Vine vremea când trebuie să asculţi de copii. De altfel, pe parcursul vieţii, realizezi cât de inteligenţi sunt şi ce personalitate puternică au. Asta ne şi dorim, ca ei să se împlinească în tot şi să ne depăşească. (...) E o bucurie să te împlineşti prin copilul tău. Ana seamănă cu tot neamul meu şi al soţului, regizorul Nicolae Mărgineanu. E o combinaţie foarte bună pentru o femeie mărunţică de talie, cum este ea, dar puternică în acelaşi timp. (...) Ana s-a impus cu texte noi, inedite. Ea are o forţă interioară nebănuită. Cât îi este de greu numai ea ştie, dar îi place atât de mult şi atunci are o disponibilitate teribilă pentru fiecare actor în parte. Am văzut-o în momente dificile, când sufletul meu de mamă tremura şi ştiam că cel mai bine o ajut dacă nu intervin", a povestit Maria Ploae despre cum a evoluat fiica sa, Ana Mărgineanu, conform okmagazine.ro.

A strălucit în roluri memorabile

Un talent veritabil al scenei românești, Maria Ploae a jucat în peste 40 de lungmetraje și a strălucit în roluri memorabile alături de nume mari ale cinematografiei române. Actrița s-a născut în 1951, pe 18 februarie, și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1975. A obținut primul rol încă din facultate, fiind remarcată de Sergiu Nicolaescu, care a distribuit-o în filmul Un comisar acuză (1974). În același an a apărut în Frații Jderi, iar publicul urma să fie cucerit de farmecul ei în Toamna bobocilor (1975).

Cei care au copilărit în anii ’80 au îndrăgit-o în Dumbrava minunată (1980), iar sălile de cinema s-au umplut la Promisiuni (1985), filmul Elisabetei Bostan pentru care Maria Ploae a câștigat Premiul de interpretare la Costinești. Cinefilii i-au urmărit ascensiunea în filme de Mircea Veroiu, precum Dincolo de pod (1976) sau Mânia (1977), și în cele regizate de Nicolae Mărgineanu, începând cu rolul Veronicăi Micle în pelicula Un bulgăre de humă (1989). Cel care avea să-i devină partener de viață i-a oferit roluri și în Ștefan Luchian (1981), Undeva în Est (1991), Faimosul Paparazzo (1999), Binecuvântată fii, închisoare (2002), Logodnicii din America (2007) și Cardinalul (2019), acesta din urmă inclus în selecția Zilelor Filmului Românesc la TIFF.