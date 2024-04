Tzancă Uraganu, furios că a fost victima unei înșelătorii la o petrecere: „Asta e valoarea voastră”

Manelistul Tzancă Uraganu se confruntă cu o situație neplăcută. Acesta a descoperit că a fost, din nou, victima unei înșelătorii, fiind plătit cu bani falși, la o petrecere din Sibiu.

Episodul repetat l-a determinat pe artist să facă un gest radical, cu care și-a luat urmăritorii prin surprindere.

Tzancă a dat foc banilor falși

Într-o postare recentă, pe platforma TikTok, Tzancă Uraganu și-a arătat indignarea prin intermediul unui videoclip, în care dă foc bancnotelor false. Cu o voce încărcată de furie, el a transmis un mesaj direct celor responsabili pentru această situație: „Chiar nu vă e rușine să dați bani falși în continuare? Chiar vreți să ne faceți probleme? O să dau nume celor care au dat bani falși. Asta e valoarea voastră.”

Acest incident nu este singular pentru Tzancă Uraganu. În urmă cu aproximativ două luni, artistul a fost în aceeași situație, la care nu s-ar fi așteptat să se repete.

„Ei bine, lucrurile se pare că nu au stat chiar și așa, asta pentru că a primit, din nou, bani falși”, a transmis Tzancă Uraganu.

Revoltat de situația recurentă, artistul s-a filmat în timp ce ardea bancnotele, exprimându-și hotărârea de a lua măsuri împotriva celor care îi oferă astfel de bani.

„Banii ăștia toți, asta e valoarea voastră. Nu vă e rușine să dați bani falși? Uitați unde e valoarea voastră. Suta asta de euro... asta e valoarea voastră, de asta i-am dat foc”, a spus Tzancă Uraganu, în videoclipul său.

Îngrijorat de consecințele pe care le-ar putea avea aceste incidente, Tzancă Uraganu a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme legale în urma primirii de bani falși în trecut și că nu mai dorește să se afle într-o astfel de situație.

„A venit acum două zile la mine unul și mi-a zis că: decât să îți dau bani falși, mi-a zis la ureche, mai bine dăm și noi o dedicație. Și am dat cu mare drag. Să vă fie rușine celor care dați bani falși ca să dăm noi de belele și de probleme, că am mai pățit și m-am dus la poliție și am stat cu citații de până la două-trei luni de zile de era să trimită mascații să mă ia de acasă, să intre peste noi mascații și să ne ia, să ne ducă pe la poliție. Să vă fie rușine”, a conchis manelistul.