Teo Trandafir, despre debutul în televiziune alături de Andreea Marin și Mihaela Rădulescu: „Eram cât ele două la un loc”

Teo Trandafir, prezentatoarea „Teo Show” povestește despre debutul său în televiziune și spune că nu arăta la fel de bine ca Mihaela Rădulescu sau Andreea Marin, ba chiar era „cât ele două la un loc”.

„Noi am pornit într-o formulă cam așa: Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, era Mircea Radu, cred că Dan Negru și cu mine. Imaginează-ți că eu eram cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin în aceeași ligă. Eu eram cât ele două la un loc.

Și atunci trebuia să mă salvez cumva, pentru că publicul din România aștepta niște frumuseți inteligente. Eu eram oarecum inteligentă, dar am găsit această armă, pe care să o folosesc în favoarea mea, pentru că, bun, «Teo Trandafir e grasă», am înțeles! Am stipulat, s-a zis, s-a rostit!” își aduce aminte prezentatoarea.

