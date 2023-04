Steven Spielberg a criticat faptul că filmele vechi trebuie reeditate pentru a nu deranja sensibilitățile moderne

Regizorul însuși a făcut acest lucru cu filmul-cult „ET: Extraterestul“, iar acum regretă enorm această decizie.

Invitat la evenimentul Time’s 100 Summit, din New York, Steven Spielberg a vorbit despre un subiect sensibil și anume reeditarea unor scene din filmele clasice, care ar putea deranja în ziua de azi, potrivit The Guardian.

Regizorul în vârstă de 76 de ani și-a exprimat regretul că a scos armele dintr-o scenă a blockbuster-ului SF din 1982, „ET“, într-o ediție aniversară a filmului, lansată 20 de ani mai târziu. Armele de foc au fost înlocuite cu aparate walkie-talkie.

„A fost o greșeală. Nu ar fi trebuit să fac asta niciodată. «ET» este un produs al erei sale. Niciun film nu ar trebui revizuit pe baza «lentilelor» prin care privim acum, fie voluntar, fie forțați“, a spus Steven Spielberg pe scenă.

În 2011, Spielberg explicase deja că armele vor reveni în versiunea aniversară de 30 de ani a filmului și a spus că a fost „dezamăgit de el însuși“.

„Nu ar fi trebuit să mă încurc niciodată cu arhivele propriei mele munci și nu recomand nimănui să facă asta. Toate filmele noastre sunt un fel de indicator al locului în care eram când le-am făcut, cum era lumea și ce primea lumea când am spus acele povești. Așa că regret foarte mult“, a mai spus acesta la Time’s 100 Summit.

Corectitudinrea politică în filme și cărți

Spielberg a fost întrebat și despre reeditarea controversată a unor îndrăgite carți pentru copii scrise de Roald Dahl („Matilda“ sau „Charlie și fabrica de ciocolată“), în care cuvinte precum „gras“ și „bestie urâtă“, considerate ofensatoare, au fost înlocuite cu „enorm“ și „fiară“.

Inițial, Steven Spielberg a glumit: „Nimeni nu ar trebui să încerce vreodată să scoată ciocolata de la Willy Wonka“. Apoi a adăugat, serios: „Pentru mine, este sacrosanct. Este istoria noastră, este moștenirea noastră culturală. Nu cred în cenzură în acest fel“.

Alți autori ale căror lucrări au fost recent adaptate pentru cititorii moderni Agatha Christie și Ian Fleming (părintele lui James Bond).

Cel mai recent film al lui Spielberg, drama autobiografică „The Fabelmans“, a primit șapte nominalizări la Oscar.

În 2020, filmul „Pe aripile vântului“, caracterizat de unii istorici revizionist, a fost retras de pe platforma HBO Max, în plină mişcare de protest contra rasismului şi a violenţelor Poliţiei care vizează persoanele de culoare în Statele Unite. Ulterior, „Pe aripile vântului/ Gone With the Wind” a revenit la HBO Max cu avertismentul că filmul „neagă ororile sclaviei” şi două videoclipuri în care este discutat contextul istoric al lungmetrajului.

Totodată, velebrul roman „Pe aripile vântului“, a fost republicat cu un avertisment al editorului Pan Macmillan. În noua ediţie a bestseller-ului scris de Margaret Mitchell se va menționa că are pasaje „rasiste”, că este „problematică” şi că anumite elemente se pot dovedi a fi „ofensatoare sau chiar periculoase”.