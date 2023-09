Rona Hartner, prima ieșire publică după diagnosticul crunt. „Mi-am cumpărat loc de veci”

Rona Hartner a făcut destăinuiri cutremurătoare după ce medicii i-au dar diagnosticul crunt, de cancer cu metastaze. Se pare că tratamentul este eficient și metastaza s-a retras, dar artista spune că această nouă încercare i-a dat viața peste cap.

Artista a avut prima ieșire publică după ce a trecut prin tot acest calvar care i-a dat viața peste cap. Invitată la Cristi Brancu, ea a făcut dezvăluiri cutermurătoare.

După ce a fost supusă unui tratament cu citostatice, într-un timp neașteptat de scurt, metastaza a început să se retragă, astfel că artista crede că în curând va urca din nou pe scenă. Cu toate că este slăbită, ea este convnsă că își va reveni în curând.

Cu toate acestea, vestea că suferă din nou de cancer și că a făcut metastaze a bulversat-o, atât pe Rona Hartner, cât și pe fiica ei, de doar 15 ani. Astfel, artista spune că a luat o decizie grea. „Acest tratament este extraordinar și deja în trei săptămâni am trecut de jumătate. Așa este (nr. rezultatul analizelor este foarte bun). Doctorii mă trimiteau la notar să-mi fac testamentul, am fost cu copilul meu, a fost groaznic pentru noi, mi-am cumpărat loc de veci, dar Biserica e forță. Acum sunt vie, deși nu era prevăzut, am fost jumătate paralizată din cauza unei metastaze pe creier”, a spus artista.

