Se reaprinde scandalul dintre Alin Oprea și Tavi Colen: „Am crezut că trăiesc un vis urât”

Scandalul dintre Alin Oprea și Tavi Colen este departe de a se fi încheiat. Foștii soliști ai Talisman continuă să se acuze reciproc și se luptă pe numele formației, care în prezent este utilizat de Alin Oprea.

La 18 ani de la destrămarea trupei, Alin Oprea a făcut declarații în exclusivitate pentru Click! referitoare la motivele despărțirii. Ulterior, invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Tavi Colen a decis să-și spună punctul de vedere și a lansat acuzații dure.

Foștii soliști ai trupei nu au mai ținut legătura din 2006, an în care a avut loc ruptura. În prezent, ei susțin cu tărie că numele formației le aparține.

„Alin Oprea nu mi-a luat numele Talisman, pentru că nu era al lui, era al nostru. Ce a făcut el a făcut o chestie la care nu m-am gândit vreodată în viața mea, că un frate poate să facă așa ceva.

Da, e adevărat, el, poate spune acum că piesele sunt ale lui, pentru că el a înregistrat numele Talisman pe numele lui la OSIM, înainte ca eu să aflu.

Dar, pe albume scrie cine a compus cântecele, cuvintele, textul, orchestrația. Ce a venit și a spus aici, a spus un mare neadevăr. Sunt editate albumele, sunt vândute în milioane de exemplare și sunt fericit pentru acest lucru. Ce spune Alin Oprea în emisiuni sau în interviuri nu e relevant și nu mă interesează”, a mai afirmat Tavi Colen în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Totodată, Tavi Colen a făcut public și motivul pentru care nu l-a acționat în instanță pe Alin Oprea.

„Nu l-am dat în judecată pentru că am fost atât de trist și atât de căzut încât eu mai mult de jumătate de an nu am vorbit cu nimeni. Eu m-am retras și am crezut că trăiesc un vis urât.

Vedeam știri la televizor, deși ne înțelesesem să nu apărem în presă, să ne spălăm rufele în presă ca alte trupe. Vedeam la televizor știri despre mine și mi-am dat seama că nu mai fac parte din Talisman”, a mai spus el.

