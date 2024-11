Reacții la moartea lui Gabriel Cotabiță. Marcel Ciolacu: „O voce senzațională și unul dintre cei mai îndrăgiți artiști români”

Gabriel Cotabiță a murit la vârsta 69 de ani, în urma unui accident vascular cerebral. Deși artistul a avut, în ultima perioadă, probleme mari de sănătate, vestea a șocat lumea muzicală și publicul. Pe rețelele sociale curg mesajele de condoleanțe.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzică pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători («Noapte albastră", «Te rog, domnișoară, nu pleca», «Și va mai trece-o noapte», «Viață e un cazino», «Voice from above», «Uneori-El amor», «Să nu ne spunem adio», «Poate că da, poate că nu» etc)!. Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uită! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!...Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumina!, a scris, pe Facebpok, compozitorul și dirijorul Ionel Tudor.

Ionel Tudor i-a adus un omagiu Lui Gabriel Cotabiță și a vorbit, sâmbătă, despre sănătatea precară a cântărețului.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, compozitorul a povestit despre artist:

„Acum o săptămână – 10 zile (Gabriel Cotabiță) a făcut un accident vascular masiv pe partea stângă, a fost intubat, s-a chinuit foarte mult”.

„Mi-a spus: «prietenul meu» și apoi a adormit la loc”

Și compozitorul Horia Moculescu a vorbit despre suferința artistului și durerea lăsată în urmă.

„Pe 11 a suferit AVC. Am vorbit cu el după AVC. (...) Când era internat la Floreasca, numai mie mi s-a dat voie să mă duc. Aveam un fel de parolă unul cu altul, când l-am vizitat la spital, i-am spus-o, a deschis ochii, mi-a spus: «prietenul meu» și apoi a adormit la loc. Am vorbit cu el despre lipsa fricii în fața morții”, a mărturisit Horia Moculescu, tot la Antena 3 CNN.

„Muzica ta va rămâne vie în sufletele noastre”

Rețelele sociale s-au umplut de mesaje de condoleanțe. Printre cei care au reacționat la tragica veste se numără și politicieni.

„Astăzi a plecat dintre noi Gabriel Cotabiță, o voce senzațională și unul dintre cei mai îndrăgiți artiști români. Muzica lui ne-a încântat tinerețea și aceasta este moștenirea sa către generațiile de acum. Dumnezeu să-l odihnească acolo sus printre îngeri!”, a scris premierul Marcel Ciolacu pe Facebook.

„Gabriel Cotabiță a fost un artist mare. Plecarea lui ne lasă fără una dintre cele mai calde și iubite voci ale României.(...) Gândurile mele sunt alături de familia sa și de toți cei care l-au iubit. Gabriel, ne vei lipsi enorm, dar muzica ta va rămâne vie în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris președintele Senatului, Nicolae Ciucă, pe Facebook.