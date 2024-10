CRBL recurge la o intervenție estetică. „Am hotărât să fac pasul. Am o moștenire de la tatăl meu”

CRBL le-a dezvăluit fanilor și urmăritorilor său din online că va recurge la bisturiu. Artistul s-a hotărât să se supună unei intervenții estetice în zona din jurul ochilor: blefaroplastie.

„Până nu demult, am făcut parte din categoria bărbaților care consideră că nu trebuie să facem intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat. Am realizat că nu este deloc așa. Zilele trecute am fost la un control, în urma căruia am hotărât să fac pasul. Am o moștenire de la tatăl meu la ochi, care mă deranjează vizual-estetic și se pare că, odată cu trecerea timpului, se agravează, după cum se poate observa. Abia aștept operația și, evident, rezultatul Domne-ajută!”, a mărturisit CRBL pe Instagram și Facebook.

„Am emoții”

Blefaroplastia este o intervenția chirurgicală pe care pacienții, femei cât și bărbați, o solicită pentru a elimina disconfortul creat de căderea pleopei și pentru a reda chipului un aspect luminos și proapăt.

„Am emoții, recunosc, dar sunt și foarte curios cum o să arăt în urma intervenției”, a mărturisit online, solistul.

Amintim că, la sfârșitul anului trecut, un alt artist român, Marcel Pavel s-a hotărât să treacă și el printr-o astfel intervenție chirurgicală pentru corecarea pleopelor căzute.

Marcel Pavel a mărturisit atunci că în spatele deciziei n-ar fi vorba de motive estetice, ci de unele medicale și că intervenția i-a fost recomandată de un oftalmolog.