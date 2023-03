O actriță din „Teambuilding“, replică acidă pentru CTP: „Hai să ne trezim, recunoașteți că vă face plăcere“

Actrița Roxana Condurache, interpreta moldovencei Andreea din controversata producție „Teambuilding”, îi atacă pe cei care au criticat filmul, printre care și Cristian Tudor Popescu. Filmul produs de Micutzu și BRomania a fost desființat de către jurnalist.

„Ce a zis domnul Cristian Tudor Popescu? E subcultură?! E, hai să nu, hai să ne trezim! Asta e realitatea, ăștia suntem noi! Hai să nu ne mai prefacem că nu mai avem timp și acum oricum în trending e să fim reali, să fim autentici! Recunoașteți că mai înjurați din când în când și vă face plăcere. Îl mai dai așa pe unul că nu ți-a răspuns la mesaj și ce bine te simți, gata te-ai răcorit!

Filmul Teambuilding chiar e super tare, l-am văzut de 5 ori, nu m-am plicitsit, m-am distrat, am râs, am fost cu prietenii mei. Mama, în schimb, a fost puțin șocată, s-a rușinat. Mama e femeie rușinoasă", a declarat actrița pentru click.ro

Publicul, împărțit în două tabere

Și după lansarea din cinematografe, în septembrie 2022, și după premiera pe Netflix, pe 1 ianuarie, pelicula a avut numeroase critici și comentarii negative. Comedia a stârnit controverse încă din toamna trecută, când a fost lansată în cinematografe și a împărțit publicul în două tabere. Pe de o parte, succesul la box office e de necontestat, iar „Teambuilding“ a fost filmul românesc cu cele mai mari încasări din ultimii 30 de ani (4,65 milioane de dolari). Pe de alta, comentariile negative au apărut imediat.

„Până la jumătate, acasă, pe computer, (n.r. cât a văzut din film) și a trebuit să mă opresc pentru că se umpluse încăperea de maimuțe antropoide care râdeau. Nu de film, râdeau de mine. Dacă aș și scrie ceva, orice, despre <<Teambuilding>>, cred că primatele ar începe să mă scuipe.

N-am reușit să schițez nici măcar un mic zâmbet, dimpotrivă, simțeam că mă retardez, mă tâmpeam și eu uitându-mă la ce-i acolo”, a comentat acid CTP, la adresa peliculei.

Citește articolul complet pe click.ro

„Teambuilding“: viața în „corporateză“ și înjurături

Filmul este o satiră despre viața din corporație. Emil (Matei Dima) se implică prea mult și pune presiune pe colegii săi din PLM Global. Astfel, pentru a-i mai tempera energia, domnul Oprea (Șerban Pavlu) îl face team leader în departamentul de call center - ingrații corporației, unde liderul neoficial este morocănosul Horia Brenciu (Micutzu).

Domnul Oprea vrea să desființeze departamentul, dar Emil îi promite că va câștiga Cupa Veseliei în teambuildingul companiei și îi va ajuta astfel pe colegii lui să-și păstreze joburile. Limbajul în „corporateză“ – kind reminder, guys – e completat cu multe înjurături, ceea ce a lezat o bună parte a publicului.

Din distribuția filmului fac parte atât actori din noul val – Micutzu, Matei Dima, Anca Dinicu, Nicu Banea – cât și actori consacrați, precum Șerban Pavlu și Nuami Dinescu.

De la persoane publice la simpli spectatori au criticat limbajul vulgar, umorul facil, glumele slabe etc. În rețelele sociale, filmul a fost catalogat, de mulți, drept „o mizerie“, „mediocru“, „panaramă de film“, „porcărie“, „tentativă de umor“, „prostia în formă pură“. Totuși, cei aproape un milion de spectatori din cinematografe și cei care au vizionat filmul pe Netflix demonstrează că pelicula a avut un imens succes comercial, iar mult specatori au spus depre „Teambuilding“ că este „o comedie reușită“, „un început bun pentru filmul românesc“, „primul hate pe 2023“ sau „un film surprinzător, de referință“.