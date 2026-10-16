Maurice Munteanu, despre problemele sale de sănătate: „Mă știau toate camerele de gardă”

Maurice Munteanu, care a câștigat mai multe probe la Asia Express 2026 alături de colega sa de echipă, Connie Preda, a vorbit despre problemele sale medicale, dezvăluind de ce, în trecut, era un pacient fidel al camerelor de gardă din București.

Maurice Munteanu a mărturisit că era un pacient fidel al camerelor de gardă din Bucureşti. Foto: Facebook

Criticul de modă Maurice Munteanu este concurent la Asia Express 2026, unde face echipă cu Connie Preda și înfruntă probe care le testează rezistența fizică și psihică. În urmă cu câțiva ani, însă, atacurile de panică îi dădeau peste cap activitățile obișnuite și îl făceau să ajungă în mod repetat la spital.

Criticul de modă a povestit despre acea perioadă vineri, 16 octombrie, la emisiunea „Furnicuțele”, unde a dezvăluit cât de mult i-au afectat aceste episoade viața de zi cu zi, notează Click.

Ajunsese să fie cunoscut de personalul camerelor de gardă din București, după numeroasele sale vizite la spital. Atacurile de panică îl făceau să întrerupă inclusiv antrenamentele la sală, iar încercările de a găsi ajutor l-au purtat de la spitalele de stat la cele private și înapoi. La un moment dat, rușinat să se prezinte din nou la spital, a rămas ore întregi pe o bancă în fața Spitalului Municipal, fără să mai intre.

„Făceam exerciții și plecam de aici, fugeam, pulsul 1000. Mă știau toate camerele de gardă din București, a început să îmi fie rușine. După ce am terminat cu statul, am luat privatul. Am terminat și cu privatul, m-am reîntors la stat. Culmea, erau aceiași oameni, nu prea se schimbau.

Îmi era rușine. Țin minte că m-am dus la Municipal pe la 12 noaptea și de rușine nu am mai intrat. Am stat pe bancă în fața spitalului cred că șase ore. A fost un coșmar, dar am trecut peste”, a povestit Maurice Munteanu, la Furnicuțele.

Frica de zbor

Înainte de a accepta participarea la Asia Express, Maurice Munteanu se confrunta și cu teama de a zbura cu avionul. A decis totuși să meargă în competiție, iar acum spune că a depășit problemele care îi afectaseră viața.

„Sunt vindecat și cu atât mai important, trebuie să subliniez o chestie la care țin foarte tare. E vital să mergeți la medic. E foarte, foarte important”, a declarat Maurice Munteanu, la Antena 1.

În Asia Express, Maurice Munteanu concurează alături de Connie Preda, iar cei doi au reușit să încheie mai multe etape pe primul loc.