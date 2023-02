Marea iubire a excentricului Alice Cooper: „Nu aș putea trăi fără ea!” Cea mai înfricoșătoare experiență a artistului

Excentricul artist Alice Cooper împlinește astăzi 75 de ani. Muzicianul trăiește o frumoasă poveste de dragoste de peste 4 decenii cu o dansatoare despre care a declarat că este cea mai grozavă fată din lume.

Muzicianul rock american Alice Cooper a declarat că a încheiat un „pact de moarte” cu soţia sa, dansatoarea Sheryl Goddard, relata Press Association, în urmă cu câțiva ani.

Starul rock, care astăzi, 4 februarie, împlinește 75 de ani este căsătorit de peste patru decenii cu Sheryl Goddard, de 65 de ani, şi a declarat că nu pot trăi unul fără altul.

"Am făcut un pact - nu putem supravieţui unul fără celălalt", a mărturisit Cooper pentru Sunday Mirror.

"Nu aş putea trăi fără ea. Întotdeauna am zis că nu va exista niciodată un moment în care unul dintre noi va fi în doliu după celălalt. Oricând se va întâmpla, vom pleca împreună", a spus artistul.

"Sunt căsătorit 47 de ani cu cea mai grozavă fată din lume. Nu ne-am înşelat niciodată", a adăugat rockerul.

Alice Cooper, pe numele real Vincent Damon Furnier, şi Sheryl Goddard, coregrafă şi dansatoare, care a urcat deseori pe scenă alături de actualul său soţ, în anii 70 şi 80, s-au căsătorit în 1976.

Cea mai bună prietenă

În ciuda unei scurte despărţiri, la începutul anilor 80, când Goddard a solicitat divorţul, cuplul a reuşit să rămână unit şi are trei copii.

"Ea dansează acum mai bine decât în 1975", a declarat muzicianul despre partenera sa de viaţă. Ai zice că oamenii vor să scape de soţii, însă ea este cea mai bună prietenă a mea", a adăugat el.

Cooper, care a recunoscut că a abuzat de droguri în tinereţe, susţine că are în prezent aceeaşi greutate pe care o avea la vârsta de 30 de ani şi pune starea sa bună de sănătate pe seama faptului că nu fumează şi nu a mai consumat alcool de aproape 40 de ani.

„Am crezut că toată lumea murise, în afară de mine"

În cariera sa fabuloasă, Alice Cooper a trăit de toate: alcool, droguri, sex. Într-un interviu acordat pentru Metal Hammer, acesta a povestit care a fost cea mai regretabilă experiență a sa cu drogurile, ce l-a speriat chiar și pe el, supranumitul Godfather Of Shock.

"Eram la o petrecere în Detroit când THC era în vogă și toată lumea lua aceste capsule, erau foarte tari și toată lumea leșina.

M-am trezit la 3 dimineața și erau 40 de trupuri întinse pe jos în jurul meu, părea a fi o scenă similară masacrului de la Jonestown (când sute de oameni ai cultului The Peoples Temple s-au sinucis la îndemnul liderului Jim Jones). Am crezut că toată lumea murise, în afară de mine.

Era mijlocul iernii, așa că am ieșit în zăpadă și am mers cam trei kilometri, purtând doar un tricou, pentru a încerca să-mi revin în simțiri. Până să mă întorc, începuseră și ceilalți să se trezească. A fost cu adevărat înfricoșător!", a povestit artistul.

Creator al conceptului shock-rock

„Alice Cooper“ a fost numele original al unei formaţii muzicale al cărei lider muzical fusese Vincent Furnier, întruchipând un personaj imaginar, care ar fi dat numele formaţiei. În 1974, Furnier şi-a schimbat legal numele în Alice Cooper lansând o carieră de cântăreţ solo de mare succes. După primul lor mare succes muzical din 1966, când formaţia fusese cunoscută sub numele de „The Spiders“, formaţia originală „Alice Cooper Band“ a repurtat un succes cu adevărat internaţional doar în 1972, cu melodia „School's Out“, atingând apoi vârful lor muzical în 1973 cu albumul „Billion Dollar Babies“.

Alice Cooper şi-a început cariera solo în 1975 cu un album conceptual, intitulat „Welcome to My Nightmare“. Creator al conceptului „shock-rock“, un termen ce se referă la artiştii care combină muzica rock cu reprezentaţii live pline de teatralitate, rockerul american şi-a construit o carieră de succes, întinsă pe durata a peste cinci decenii, şi a lansat numeroase piese care au devenit celebre, precum „Poison“ şi „House of Fire“.