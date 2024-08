Lia Sinchevici și Alex Calancea, nuntă în trei acte: „Trăim o poveste de dragoste intensă și frumoasă”

Lia Sinchevici, actrița de 34 de ani care va apărea în curând în filmul “Retreat Vama Veche”, regizat de Petre Năstase, alături de Adela Popescu, Ada Condeescu și Laura Cosoi, s-a căsătorit pe 4 iulie, având parte de o nuntă ca în povești.

Proaspăta mireasă a împărtășit cât de frumoasă a fost nunta cu jumătatea ei, Alex Calancea, muzician și artist în trupa „Lupii lui Calancea”. După cinci ani de relație, cei doi au decis să facă nunta și au împreună o fetiță, Alexandrina, în vârstă de 4 ani și jumătate.

Nunta a durat trei zile și trei nopți, cu cununia civilă la Snagov, cununia religioasă la Iași și petrecerea moldovenească peste Prut, în Republica Moldova, la o vinărie superbă.

→ Imaginea 1/6: Lia Sinchevici și Alex Calancea s-au căsătorit. FOTO Facebook

Lia și Alex se completează perfect, el fiind artist la „Lupii lui Calancea”, iar ea actriță și creatoare artistică. Alex Calancea este un muzician, compozitor și baschitarist virtuos, cunoscut și respectat atât în Republica Moldova, cât și în România. Cei doi colaborează de cinci ani, creând împreună artă și muzică.

Lia a mărturisit că ea a fost responsabilă de versurile pentru „Lupii lui Calancea” și de multe dintre viziunile show-urilor lor, completându-se perfect în muzică. Ea consideră că Alex este latura ei muzicală, jumătatea ei perfectă în acest domeniu.

„Eu făceam versurile la Lupii lui Calancea, multe viziuni ale show-urilor lui, ne-am sfătuit împreună cum să le facem, deci ne completăm foarte bine în muzică. De fapt, el e latura mea muzicală, e jumătatea mea foarte bine reprodusă în muzică pentru că cred că asta mi-aș fi dorit să fac dacă nu-mi făceam actorie, să cânt”, a povestit Lia pentru click.ro

Cuplul este rezervat în privința vieții lor de familie, preferând să trăiască povestea lor de dragoste intensă și frumoasă departe de ochii publicului. Lia și Alex au dorit să păstreze intimitatea relației lor, dar se bucură de atenția primită datorită evenimentului lor special.

„În general, noi trăim o poveste de dragoste intensă și frumoasă, departe de ochii publicului. Noi am vrut să păstrăm intimitatea noastră și o să o păstrăm mereu pentru că e cea mai suculentă când oamenii te știu din realitate, nu din reviste neapărat, dar ne bucurăm pentru atenția pe care o primim și datorită evenimentului nostru, care a culminat acum după 5 ani de relație. Copilul nostru a fost așa, cireașa de pe tort, cred că o să rămână amintiri foarte frumoase de la eveniment”, a mai spus actrița.

Nunta a fost organizată în trei acte, cu Lia responsabilă de partea din România și Alex de cea din Republica Moldova. Prima parte a nunții a avut loc la Snagov, pe un ponton și pe un domeniu superb, unde s-au bucurat de prezența prietenilor apropiați și a rudelor din străinătate.

Actrița spune că e a fost resposabilă cu regia evenimentului.

„Eu l-am surprins frumos pe Alex pentru că am regizat așa încât să vin să cobor pe scară la braț cu tatăl meu și el să mă dea de mâna lui Alex, ca să zic așa, în fața ofițerului de la Starea civilă, sub privirile martorilor, ale nașilor și prietenilor noștri apropiați și au cântat patru violonceliși pe toată durata ceremoniei după aceea ne-am urcat în bărcuță și am mers la pontonul petrecerii unde l-am avut pe Sorin Zlad care ne-a cântat pe note de jazz romantice Dragostea Noastră”, Viorica Pintilie cu trio-ul său și cei patru violonceliști care ne-au dat așa o notă sobră.Ne-au cântat pe notele sufletului primul dans a fost pe “Ave Maria” și toți invitații noștri au fost cu sufletul la gură alături de noi și fetița noastră ne-a întrerupt la jumătatea dansului, a vrut atenție în momentul ei de atenție și toți ne-au aplaudat am dansat în trei după care i-am invitat pe ceilalți invitați”,a mai spus ea.