Kris Kristofferson, legenda muzicii country și starul din „Blade”, a murit la 88 de ani

Kris Kristofferson, legenda muzicii country și actorul din filme precum „A Star Is Born” și „Blade”, a murit la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut de către familia artistului.

ntr-o declarație postată pe contul său oficial de Facebook, familia lui Kristofferson a anunțat că muzicianul a decedat sâmbătă, relatează ABC News.

„Cu o inimă grea, împărtășim vestea că soțul/tatăl/bunicul nostru, Kris Kristofferson, a murit în liniște”, se arată în declarația publicată duminică.

„Suntem cu toții atât de binecuvântați pentru timpul petrecut cu el. Vă mulțumim că l-ați iubit atâția ani și, când vedeți un curcubeu, să știți că ne zâmbește tuturor”, se adaugă în declarație.

Kristofferson a murit „în liniște, acasă, în Maui, Hawaii”, a declarat familia sa.

CV-ul lui Kristofferson a fost unul cu adevărat diversificat: student Rhodes, veteran al armatei americane, pilot, boxer Golden Gloves și actor premiat. Dar celebrele sale melodii — inclusiv „Me and Bobby McGee”, „Sunday Mornin' Comin' Down” și „Help Me Make It Through the Night” — l-au făcut o legendă a muzicii. Nici mai mult, nici mai puțin decât Bob Dylan a spus odată despre Kristofferson: „Poți privi Nashville-ul înainte de Kris și după Kris, pentru că a schimbat totul”.

Născut Kristoffer Kristofferson în orașul de frontieră Brownsville, Texas, pe 22 iunie 1936, a obținut un masterat de la Oxford, s-a mutat în California, a intrat în armată și a devenit pilot de elicopter — începând să scrie melodii pe lângă. Inspirat de Dylan, a respins o misiune în armată pentru a preda literatură la West Point și s-a mutat în Nashville.

După ce a avut dificultăți timp de câțiva ani și a lucrat chiar ca îngrijitor la același studio unde au înregistrat Johnny Cash și Dylan, Kristofferson a avut norocul să fie înregistrat de staruri consacrate precum Tom T. Hall, Ray Price, Roger Miller, Ray Stevens și Cash. Versiunea de succes a lui Cash a melodiei „Sunday Mornin' Comin' Down” a ajutat la câștigarea trofeului Cântecul Anului de la Asociația Muzicii Country în 1970, anul în care Kristofferson și-a lansat primul album solo.

Acest album conținea „Me and Bobby McGee”, pe care Janis Joplin l-a înregistrat înainte de moartea sa în octombrie 1970. Melodia a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 în 1971 și este acum cunoscută ca fiind melodia sa emblematică.

În 1971, Kristofferson și-a început cariera de actor, iar de-a lungul anilor a apărut în filme precum „A Star Is Born”, care i-a adus un Glob de Aur, și „Semi-Tough”, „Pat Garrett and Billy the Kid”, „The Sailor Who Fell from Grace with the Sea”, „Lone Star” și „Blade”.

În 1985, Kristofferson s-a alăturat vechiului său prieten Johnny Cash în supergrupul The Highwaymen, care includea și pe Waylon Jennings și Willie Nelson. De asemenea, a continuat cariera sa solo și a efectuat turnee fără oprire până în 2020. A fost membru al Country Music Hall of Fame și a câștigat multiple premii Grammy, inclusiv un Grammy pentru întreaga carieră.

Când Nelson a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame în 2023, a pledat din scenă pentru includerea lui Kristofferson, de asemenea. Kristofferson, care a avut o relație cu Joplin și a fost căsătorit cu cântăreața Rita Coolidge, este supraviețuit de soția sa, Lisa, precum și de opt copii din trei căsătorii și șapte nepoți.