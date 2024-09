Simona Gherghe s-a întâlnit cu Kate Hudson în vacanță, pe o insulă din Grecia: „N-am vrut să-i stric vacanța”

Simona Gherghe a mărturisit vineri că, în timp ce se afla în vacanța petrecută pe insula Paxos din Grecia, s-a întâlnit cu celebra actriță Kate Hudson. A postat dovada pe Facebook.

Întâlnirea a avut loc în iulie, dar vedeta TV a ținut să păstreze secretul timp de trei luni.

„Cum o fi să stai la plajă și, la câteva șezlonguri mai încolo, s-o vezi pe Kate Hudson? Stai, ce? KATE HUDSON?! Asta se întâmplă dacă mergi în Paxos. Eu v-am spus că insula e specială. Așadar, o văd. Îi spun și lui Răzvan. Nu mă crede. N-are cum. Era cu un grup de prieteni, veniseră pe un iaht, mâncaseră la aceeași tavernă de pe plajă. Vreo oră ne-am tot întrebat dacă să îndrăznim, să nu-ndrăznim… argumente pro și contra. Le-am povestit și copiilor, s-au minunat și ei (mai ales Ana). Până la urmă, am zis s-o facem. Era trecut de 7 seara, mai rămăseserăm doar noi patru și grupul lor”, a scris Simona Gherghe pe Facebook.

„Să n-o deranjez”

Fosta prezentatoare a show-ului „Mireasa“ de la Antena1 a povestit cum au ajuns să facă împreună fotografia postată online vineri:

„Cu un amestec de emoție și jenă să n-o deranjez, am rugat-o să facă o poză cu noi, dacă nu cerem prea mult. Cu zâmbetul acela fermecător, pe care îl știți din filme, nu numai că a acceptat, dar a și complimentat-o pe Ana și a schimbat câteva vorbe cu ea. Și Kate are o fetiță cam de aceeași vârstă. E frumoasă, caldă, naturală. Și tare bucuroși am fost c-am întâlnit-o în realitate”.

„N-am postat atunci că n-am vrut să-i stric vacanța”

Simona Gherghe a explicat și de ce a postat fotografia abia la sfârșit de septembrie:

„Fotografiile sunt făcute la sfârșitul lui iulie. N-am postat atunci că n-am vrut să-i stric vacanța. PS. Superstarul familiei, Vlad, a refuzat să apară în poză. Nu știe el ce-a pierdut, o să înțeleagă mai târziu”, a încheiat prezentatoarea TV.