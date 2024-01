Jam Master Jay, fondatorul Run-DMC, a fost împușcat de finul său după o dispută legată de o afacere cu droguri. Detalii din proces

Jam Master Jay, unul dintre fondatorii grupului hip-hop Run-DMC, ar fi fost ucis în 2002 de finul lui, fiind vorba de o răzbunare a celui din urmă pentru că fusese eliminat dintr-o tranzacție de droguri, informează BBC.

Procesul în care Karl Jordan, în vârstă de 40 de ani, și Ronald Washington, în vârstă de 59 de ani, sunt acuzați de crimă a început luni în New York.

În pledoria de început, procurorii au susținut că cei doi l-au executat pe Jam Master Jay, pe numele său real Jason Mizell, „motivați de lăcomie și răzbunare”. Acuzații neagă că l-ar fi ucis pe Mizell.

Jam Master Jay, pe numele real Jason Mizell, avea 37 de ani când a fost împușcat în cap în studioul său de înregistrări din Queens, New York, în octombrie 2002.

El era unu dintre cei trei membrii al faimosului grup hip-hop Run-DMC, devenit celebru în anii '80 pentru melodii precum „It's Tricky”, „It's Like That” și colaborarea cu trupa rock Aerosmith „Walk this way”.

Run-DMC era împotriva consumului de droguri, înregistrând inclusiv un mesaj de prevenire pentru autoritățile americane în 1988. Acum, procurorii americani susțin că Mizell devenise implicat ca intermediar în traficul de droguri pentru a-și susține stilul de viață pe măsură ce faima trupei a scăzut.

Potrivit procurorilor, Karl Jordan, care avea 18 ani la acea vreme, și Ronald Washington, un prieten care stătea cu sora lui Mizell, au crezut că vor face parte dintr-o afacere în valoare de aproape 200.000 de dolari și au fost furioși când au fost excluși.

Au plănuit să-l ucidă pe Jason Mizell, după ce „i-a lăsat fără nimic”, a susținut procurorul Miranda Gonzalez în fața juriului, potrivit agenției de presă Reuters.

Un alt bărbat, Jay Bryant, va fi judecat separat în 2026, el fiind acuzat că a intrat în studioul lui Jay Master Jam, apoi i-a lăsat pe cei doi să intre în clădire pe ieșirea de incendiu. Ulterior, Karl Jordan l-ar fi împușcat pe cântărețul hip-hop în cap, de la distanță mică, cu un pistol. Grupul Run-DMC s-a destrămat ulterior.

„Victima avea să fie ucisă în propriul studio, de oameni cunoscuți”, a adăugat procurorul, a relatat agenția de presă AFP.

Cu toate acestea, avocatul apărării, Ezra Spilke, a calificat relatarea evenimentelor de către acuzare drept „o versiune greșită” și a declarat că cei doi acuzați „nu au nicio idee despre cine a făcut-o”.

Nu există nicio dovadă medico-legală care să-l lege pe Washington, de crimă, ci doar „amintiri vagi”, a declarat avocatul.

Ronald Washington era alcoolic și se baza pe artist pentru a avea o locuință. „De ce să muști mâna care te hrănește?”, „De ce să ucizi persoane de care depinzi?”, a întrebat Spilke.

Avocatul a mai spus în instanță că „Mizell era un artist iubit, însă condamnarea persoanei greșite nu este soluția acestei tragedii. Doar o extinde”.

Avocatul lui Karl Jordan a menționat că „narațiunea s-a schimbat de-a lungul timpului” și că unii dintre martorii acuzării au cooperat cu anchetatorii pentru a obține clemență în propriile cazuri penale.

Procesul uciderii lui Jam Master Jay ar putea dura patru săptămâni.