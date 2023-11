Cum au fost păcălite Oana Roman și Ana Morodan să promoveze „Brânza regelui“. Fiica lui Petre Roman: Acest personaj să răspundă legal pentru ceea ce face VIDEO

Oana Roman și Ana Morodan au fost păcălite de către un tânăr youtuber să promoveze pe rețelele de socializare un produs inexistent. Cum a reacționat fiica lui Petre Roman, după ce a aflat că totul a fost o farsă.

Oana Roman și Ana Morodan au un număr uriaș de urmăritori pe rețelele de socializare și sunt obișnuite să primească des pachete de PR și să promoveze în mediul online diferite produse sau servicii. De data aceasta, un tânăr youtuber a fost pus pe glume și a păcălit mai mulți creatori de conținut să facă reclamă la o bucată de brânză. În plasa tânărului au căzut Oana Roman și Ana Morodan, care au promovat pe Instagram brânza Regelui, produs care în realitate nu există.

Nicknamedpete, așa cum se prezintă youtuberul, a prezentat ulterior pe canalul său de YouTube întreaga poveste.

„Influencerul. Poate nu e omul care a inventat focul, mașina sau cosmeticele coreene, dar e sigur celor care te-ar fi convins să le cumperi. Însă, cât de ușor e el de convins? Oare dacă cineva le-ar trimite un produs, evident, inventat, ar verifica dacă acest produs a exista sau ar simți ceva putred la mijloc?

Planul e simplu și are ca mecanism de bază cea mai primitivă metodă de promovare în mediul online. Pachete de PR. Eu, brand, trimit unui influencer un colet care conține produsul meu.

Influencerul postează ceva cu respectivul produs pentru că îi place să primească lucruri pe moca sau în speranța că eu, brandul, o să țin minte și o să-i dau niște bani pentru promovare când o să am un buget mai mare de 40 de lei. Primul pas e să inventez un brand care să sune interesant. Și un produs care să țină de foame”, își începe istorisirea bărbatul care le-a păcălit pe Ana Morodan și Oana Roman, potrivit Libertatea.ro.

Pachetul trimis de youtuber conținea un produs inventat sub numele de „brânza Regelui Charles al III-lea”. Povestea produsului era: o enclavă de călugări din vecinătatea satului Viscri i-ar fi trimis această brânză drept dar de botez Regelui Charles al III-lea. Brânza ar fi fost produsă la mănăstirea fictivă „Cloașter”, care a decis să mai producă un lot cu ocazia aniversării de 75 de ani ai Regelui Charles. În realitate, tânărul a folosit o brânză camembert, de origine poloneză, pe care a cumpărat-o cu doar 7 lei și pe care ambalat-o într-o hârtie simplă maro, legată cu o sfoară și închisă cu un sigiliu.

Fiica lui Petre Roman susține că ea și-a dat seama că ceva nu este în regulă și că totul este o farsă. Vedeta a declarat că îl va da în judecată pe cel care a inițiat această acțiune de a păcăli persoanele publice.

„Ca să lămurim această mizerie. Nu. Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut. Am postat, apoi am șters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor. Am dat mail în care rugam să confirme cine e și am transmis pe WhatsApp toate informațiile către cineva care lucrează cu Casa Regală pentru a investiga sepța, iar acest personaj să răspundă legal pentru ceea ce face”, a explicat Oana Roman.