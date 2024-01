Florin Piersic, bărbatul fermecător care a înnebunit femeile: „Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el, 43”

A fost un mare cuceritor și, pe lângă cele trei căsătorii, a mai avut aventuri care au făcut deliciul publicului. Inegalabilul Florin Piersic nu a fost niciodată bărbatul unei singure femei. Astăzi, îndrăgitul actor împlinește 88 de ani.

Piersic a fost numit de una dintre partenerele lui „un diavol frumos”. Prima lui soție a fost Tatiana Iekel, prin anii '60, cu care a avut un fiu, Florin Jr.

În 1974, Tatiana Iekel a divorțat și a mărturisit că motivul despărțirii a fost faptul că Florin s-a îndrăgostit de toate partenerele cu care a jucat. Otilia Barbath a fost o altă mare iubire a actorului, care însă l-a părăsit atunci când l-a prins că a înșelat-o cu o studentă de la Teatru, o superbă tânără pe nume Gabriela Vlad, emigrată între timp în Israel, cu care Piersic a ținut legătura peste ani.

Piersic a fost căsătorit apoi cu Anna Szeles, cu care a avut un alt fiu, Daniel. În 1985 însă ea a obținut divorțul și s-a mutat în Ungaria cu fiul lor.

A treia soție a fost Ana Török, o clujeancă fără nicio legătură cu scena, ea fiind merceolog. S-au căsătorit în 1993, după o relație de șapte ani. „Îmi plac unguroaicele, asta e“, a recunoscut mereu Piersic.

A mai fost celebră relația lui Florin Piersic cu Angela Similea, considerată atunci o „relație interzisă”, deoarece amândoi erau căsătoriți.

S-a mai vorbit și despre o relație dintre el și partenera sa de platou, Marga Barbu, soția scriitorului Eugen Barbu.

„Am fost 9 ani împreună”

Pe lângă cele 3 căsnicii, marele actor a avut și alte relații. Una dintre cele mai solide a fost cea cu actrița Gabriela Werner, care era cu 17 ani mai tânără decât el, scrie playtech.ro.

În urmă cu câțiva ani, aceasta a povestit cum s-au cunoscut și cât a durat iubirea lor. Cei doi au devenit iubiți în 1974, anul în care Florin Piersic s-a despărțit de Tatiana Iekel, și au fost împreună până în 1983, relația suprapunându-se cu perioada în care acesta a fost însurat cu Anna Szeles.

„Relația mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, când eram studentă la IATC, și până în anul 1983, când l-am cunoscut pe tatăl copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner…

Am fost 9 ani împreună și da, pot spune că am fost împreună foarte îndrăgostiți unul de altul, fără să fim într-o relație secretă, din contră pot spune, eram împreună foarte pe față, dar încercând să nu lovim alte sentimente… dar viață bate filmul și am pornit pe un alt făgaș, fără a mă căsători cu el, din păcate (..)

Dacă rămâneam cu el, era vai de viețișoara mea…nu trebuie să crezi în pomii fructiferi, că ei împart fructele tuturor…Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astăzi are 80 și este la fel de chipeș”, a mărturisit fosta iubită a lui Florin Piersic.

A jucat în peste 60 de filme

Florin Piersic s-a născut pe 27 ianuarie 1936. Părinţii săi erau amândoi originari din Bucovina și şi-a petrecut copilăria la Corlata, Pojorâta, Cajvana, Cernăuţi și ulterior la Cluj.

Anii copilăriei i-au fost umbriți de moartea prematură a sorei sale Lucica, înecată în Prut, la vârsta de 15 ani.

„Îmi amintesc de ziua cea mai tristă a vieţii mele, când mama, smulgându-se de la brațul tatălui meu, s-a repezit la sicriul în care era Lucica noastră, găsită după patru zile de niște pescari, plutind pe apele nemiloase ale Prutului. Încercarea ei de a o îmbrățişa mi-a rămas întipărită pe retină, într-un fel pe care nu-l pot povesti Florin Piersic ”, spune Florin Piersic în „Viața ca o poveste”.

Florin Piersic a absolvit Liceul de băieţi nr. 3 din Cluj, iar apoi Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti (IATC, astăzi UNATC).

A fost coleg de generaţie cu Leopoldina Bălănuţă, Geta Angheluţă, Ioana Bulcă, Ica Matache, Lucia Mara, Dumitru Furdui, Cosma Braşoveanu, Gheorghe Popovici Poenaru, Liviu Crăciun, Radu Voicescu, Anatolie Spânu şi alţii.

A debutat la Teatrul Naţional din Bucureşti cu rolul Richard din „Discipolul...“ şi cu Alexei din „Tragedia optimistă“.

Consacrarea i-a prilejuit-o tot Gopo, cu rolul titular în „De-aş fi... Harap Alb“, un mare succes.

Un reper al carierei sale l-a reprezentat interpretarea haiducului Anghel Şaptecai, în trei filme regizate de Dinu Cocea la începutul anilor ’70, personaj romantic care-o avea ca parteneră pe focoasa Marga Barbu.

A jucat în peste 60 de filme, iar printre rolurile sale celebre s-au numărat haiducul Anghel Șaptecai, haiducul Grigore Pintea și Mărgelatu.