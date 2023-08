Delia, B.U.G. Mafia, byron, John Newman și Tinie Tempah concertează la Analogue, cel mai mare festival din sudul României

În perioada 25-27 august, la Mioveni are loc a doua ediție a festivalului Analogue, la care vor concerta vedete de primă mărime din România și de peste hotare.

Analogue Festival, ultimul festival major de muzică al verii, își așteaptă spectatorii începând de vineri, 25 august, pentru un weekend de muzică, jocuri și experiențe de entertainment în mijlocul naturii, pe platoul Făget de lângă Mioveni.

În cele trei zile de festival, pe scena principală a Analogue vor urca artiști români și internaționali de primă mărime: B.U.G. Mafia (cu un concert extraordinar, ce marchează 30 de ani de existență a formației), Delia (care va aduce pe scenă conceptul Rockadelia), John Newman, Selah Sue, Subcarpați, Tinie Tempah, Asian Dub Foundation, Kadebostany, Spike, Șatra B.E.N.Z., Vița de Vie, byron, HVNDS, IDK, R.O.A., The Mono Jacks și Valeria Stoica.

De asemenea, pe cea de-a două scenă vor urca artiști tineri aflați în plină ascensiune: 7 Tears Ago, AFFE, Andra Pierșinaru, Anuelli, CEDY, Clubhaus Studio, DJ BVMSE, DJ Dreurescu, DJ Huston, DJ Tibi, DJ Wanderlust, Ivana Costache, PawPawPGR Rareș, PRBLM Kid Groșa, Rickardo Priceless, Serotone și Trupa Rana.

Analogue este cel mai mare festival din regiunea central-sudică a țării. La prima ediție, desfășurată în toamna anului trecut, au fost prezenți peste 30.000 de fani din toată țara și din străinătate.

Vedetele ediției din acest an a festivalului Analogue vor fi artiștii britanici John Newman și Tinie Tempah, două superstaruri ale căror hituri câteva miliarde de vizualizări pe YouTube. În urmă cu 10 ani, John Newman a devenit celebru pentru hit-ul ”Love Me Again”, ce a strâns aproape un miliard de afișări peYouTube.

”Și la ediția din acest an a festivalului Analogue de la Mioveni avem, cu artiști foarte cunoscuți din țară și de peste hotare. Ne așteptăm la un public și mai numeros față de anul trecut. Am decis ca prețurile biletelor și abonamentelor să rămână aceleași ca la ediția din 2022. Vom avea și numeroase activități pentru copii. Ca noutate, joi 24 august va fi Day Zero și va fi deschisă între orele 18-23 pentru publicul larg ca să vadă cum arată un festival. În cadrul Zilei Zero vor funcționa scena secundară, barurile și zona de mâncare”, a precizat pentru ”Adevărul” Alin Călinescu, directorul festivalului Analogue și totodată directorul Centrului Cultural Mioveni, organizator al evenimentului alături de Primăria Mioveni.

Cât costă biletele și abonamentele

Ca și la ediția din 2022, organizatorii Analogue pun la dispoziție shuttle-uri pentru cei care doresc să vină la festivalul Analogue de la Mioveni. Acestea vor pleca în fiecare zi de la ora 16 din Pitești din fața Hotelului Ramada, urmând ca returul să fie la ora trei dimineața.

Biletul pentru o zi la festivalul Analogue costă 140 lei plus taxe, abonamentul pe trei zile – 289 lei (plus taxe), în timp ce pentru abonamentul VIP trebuie să plătiți 500 lei (plus taxe).

Vineri 25 august, porțile festivalului Analogue se vor deschide de la ora 14, în timp ce sâmbătă 26 august și duminică 27 august publicul va avea acces de la ora 12.

Iată programul pe zile al artiștilor.

Vineri 25 august: HVNDS; The Mono Jacks; byron; Vița de Vie; Delia -Rockadelia; John Newman

Sâmbătă 26 august: IDK; Satra B.E.N.Z.; IAN; Kadebostany; Tinie Tempah; B.U.G. Mafia

Duminică 27 august: Valeria Stoica; ROA; Spike; Asian Dub Foundation; Selah Sue; Subcarpați

Jocuri pentru toate vârstele

În cele trei zile de festival, între orele 14:00 și 18:00 cei prezenți vor putea lua parte la ateliere de string art (tablouri pe lemn create prin răsucirea unui fir de ață sau lână în jurul cuielor de pe o scândură). La atelierul din incinta festivalului, participanții vor crea sigla Analogue pe o placă gigantică de lemn, cu dimensiunea de 2 metri.

De asemenea, participanții de toate vârstele se vor bucura de jocuri gigant precum: Giant X&O, Giant Scrabble, Giant Domino, Giant Nu te supăra Frate, Giant Bubbles, Giant Twister, Giant Corn Hole și Giant Four in a row, în timp ce copiii se vor distra cu pictură pe față, baloane modelabile, jocuri Hula Hoop, precum și o cursă în saci. Pe lângă acestea, ei vor mai avea ocazia să experimenteze jocuri precum Ladder Toss sau un joc gigantic de aruncat la țintă.