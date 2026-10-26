Eric Bauza, artistul vocal din spatele personajelor din Looney Tunes, inclusiv Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig, a murit la vârsta de 46 de ani.

Familia vedetei premiate cu Emmy a precizat că acesta a murit „subit”.

Bauza a dat voce mai multor personaje în filmul de animație de succes din această vară, Coyote vs. Acme, și a apărut în recent lansatul Forgotten Island.

Variety relatează că decesul a fost cauzat de o boală cardiovasculară hipertensivă, iar Bauza a murit duminică acasă, scrie BBC.

Într-un interviu din 2021 acordat NBC News, Bauza, care s-a născut în Ontario și era de origine filipineză, a spus că a crescut ca un mare fan al personajelor Looney Tunes și că obișnuia să le copieze vocile în copilărie.

„Looney Tunes transcende toate limbile și toate culturile”, spunea el. „Nu contează din ce parte a planetei ești. Tu primești comedia.”

El a dat vocea lui Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd și Foghorn Leghorn în filmul „Space Jam: A New Legacy” din 2021, înainte de a relua acele roluri și pe cel al lui Road Runner în Coyote vs. Acme.

De asemenea, a jucat rolul Generalului Broască în filmul Super Mario Bros. Movie din 2023 și în continuarea sa Super Mario Galaxy Movie, al cincilea film cu cele mai mari încasări internaționale din acest an.

Între 2022 și 2025, a câștigat trei premii Emmy pentru performanțe vocale remarcabile într-o serie de seriale TV.

Într-o declarație publicată de Hollywood Reporter, Channing Dungey, președintele Warner Bros. Television Group și US Networks, a afirmat:

„Eric Bauza a fost un talent vocal unic, care a adus bucurie și râsete la milioane de oameni din întreaga lume. A călcat pe urmele unor giganți precum Mel Blanc. Eric a spus că a duce mai departe moștenirea legendară a trupei Looney Tunes a fost printre cele mai mari onoruri ale vieții sale.”