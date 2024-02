De ce surpriză a avut parte Radu Ștefan Bănică de ziua lui. Mesajul emoționant trimis de sora vitregă VIDEO

Radu Ștefan Bănică a avut parte de două surprize deosebite, prima din partea iubitei Ioana, iar a doua din partea Violetei, sora vitregă.

La 7 februarie, 22 de ani, fiul lui Ștefan Bănică jr a împlinit 22 de ani. Ioana Văllimărescu, iubita lui, a venit special din Londra în România pentru aniversarea lui. Pe Instagram, ea a și postat o poză cu el, cu un mesaj scurt: „La mulți ani”. Tânăra de care artistul e îndrăgostit este Ioana Văllimărescu, care a studiat la Universitatea de Arte din Londra. Ea are și propriul site unde își promovează activitatea.

Cu ocazia împlinirii a 22 de ani, fiica Andreei Marin i-a transmis un mesaj fratelui său mai mare, spunându-i că îl iubește. „La mulți ani, Ștef! Te iubesc”, a scris Violeta Bănică pe contul său de Instagram, în dreptul unui colaj cu fotografii în care cei doi sunt împreună.

De ziua lui, Radu Ștefan Bănică a lansat videoclipul piesei „Vagabondul”, un remake al cunoscutei melodii interpretate de Gheorghe Dinică. Sub semnătura lui Radu Ștefan Bănică, această reinterpretare a piesei îndrăgite de generații întregi aduce un suflu nou și actual, atrăgând atenția publicului prin creativitate și emoția refrenului.

„Sunt megafericit că am reușit să lansăm fix de ziua mea. E cea mai tare surpriză! M-au păcălit că nu e gata… a fost supermișto; de abia aștept să-l vedeți și să-mi scrieți părerea voastră. Sunt fericit pentru tot ce am realizat în ultimul an. Uite, tocmai m-am întors dintr-o tabără de creație… aș vrea să vă arăt acum toate piesele pe care le-am făcut, dar trebuie să mai am răbdare”, a mai spus Radu Ștefan Bănică.