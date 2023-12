Filmul Wonka, cu Timothee Chalamet, Hugh Grant și Rowan Atkinson în cinematografe din 15 decembrie

Nicoleta Nucă, Radu Ștefan Bănică și Sofia Maria Bănică, fiica Andreei Bănică, au dublat vocile celebrilor actori în limba română.

Un spectacol irezistibil și inventiv pe marile ecrane

Wonka, cel mai nou film de aventură, comedie și familie, în regia lui Paul King (“Paddington”), va fi distribuit de Vertical Entertainment în cinematografe începând din 15 decembrie. Lungmetrajul aduce pe marile ecrane o mulțime de nume mari ale entertainment-ului, spre deliciul publicului.

Astfel, iarna aceasta îi vedem în filmul Wonka pe Timothee Chalamet (“Dune”), Hugh Grant (“Notting Hill”), Rowan Atkinson („Mr. Bean”), Calah Lane („The Day Shall Come”) și mulți alții. Filmul va rula atât în variantă subtitrată, cât și dublată în limba română. Printre artiștii care pun voce pentru Wonka se numără Nicoleta Nucă, Radu Ștefan Bănică și Sofia Maria Bănică.

Wonka îl are în prim-plan pe Timothee Chalamet în rolul tânărului ciocolatier Willy Wonka. Acțiunea este centrată asupra poveștii de viață a lui Willy și a întâmplărilor predecesoare faimoasei povești “Charlie și fabrica de ciocolată”.

El este un tânăr visător, plin de idei, determinat să schimbe lumea demonstrând că cele mai bune lucruri din viață încep cu un vis, iar dacă ai norocul să încerci dulciurile lui, orice este posibil. Producția a pregătit un spectacol magic, cu muzică, emoții intense, dar și umor fantastic, perfect pentru întreaga familie.

Acest spectacol irezistibil și inventiv de pe marile ecrane va dezvălui publicului cum Willy a devenit Wonka și provocările care au stat în calea îndeplinirii visului său.

Alături de Chalamet joacă Hugh Grant (“Notting Hill”), Calah Lane („The Day Shall Come”), câștigătorul premiuluiEmmy și Peabody, Keegan-Michael Key („The Prom”, „Schmigadoon”), Paterson Joseph („Vigil”), Matt Lucas ("Paddington", "Little Britain"), Mathew Baynton ("The Wrong Mans", "Ghosts"), nominalizata la Oscar Sally Hawkins ("The Shape of Water", "Spencer"), Rowan Atkinson (filmele „Johnny English” și „Mr. Bean”), Jim Carter („Downton Abbey”), cu câștigătoarea Premiului Oscar, Olivia Colman („The Favourite”).

Nicoleta Nucă, Radu Ștefan Bănică și Sofia Maria Bănică, fiica Andreei Bănică, au dublat vocile celebrilor actori în limba română.

Au dublat în limba română actorii: Lucian Ionescu, Sofia Maria Bănică, Silviu Biriș, Tomi Cristin, Magda Catone, Bogdan Uritescu, Zoltan Butuc, Răzvan Georgescu, Ernest Fazekas, Valentin Tiron, Tomy Weissbuch, Florina Văleanu, Andrei Cristin, Coca Zibilianu, Florin Ganea Dante, Nicoleta Nucă, Maria Drenea, Ariadna Mihai și Radu Ștefan Bănică.

În regia muzicală semnată de Ariadna Mihai, cu Florian Costea în rolul de dirijor, au cântat: Lucian Ionescu, Sofia Maria Bănică, Silviu Biriș, Tomi Cristin, Răzvan Georgescu, Ernest Fazekas, Valentin Tiron, Nicoleta Nucă, Radu Ștefan Bănică, Dante, Maria Drenea, Florin Ganea, Oana Berbec, Aniela Hălmagiu, Ariadna Mihai, Mădălina Barbu, Ștefania Chițulescu, Alina Bosovici, Florian Costea, Ionuț Popescu, Cristian Băbuță.

Simon Farnaby (“Paddington 2”) și Paul King au regizat Wonka după un scenariu bazat pe o poveste de King, cu personaje create de Roald Dahl.

Echipa de producție este formată din David Heyman („Harry Potter” și „Paddington”), Alexandra Derbyshire (filmele „Paddington”, „Jurassic” World: Dominion”) și Luke Kelly („Vrăjitoarele lui Roald Dahl”) în rolul de producători generali și Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison și Tim Wellspring, în rolul producătorilor executivi. Echipa din spatele camerelor îi are în componență pe directorul de fotografie Chung-Hoon Chung; designerul de producție nominalizat la Oscar, Nathan Crowley („Tenet”, „Dunkirk”); editorul Mark Everson (filmele „Paddington”); designerul de costume premiat la Oscar Lindy Hemming; și compozitorul Joby Talbot. Melodiile originale sunt semnate de Neil Hannon din trupa The Divine Comedy.

Warner Bros. Pictures prezintă, în asociere cu Village Roadshow Pictures, o producție Heyday Films, în regia lui Paul King, „Wonka” ce va fi distribuită de Vertical Entertainment în cinematografele din România începând din 15 decembrie 2023.