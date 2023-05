De ce nu se căsătorește Carmen Brumă cu Mircea Badea

Sunt un cuplu de peste 25 de ani și un copil împreună. Cu toate acestea, Carmen Brumă și Mircea Badea nu au dori niciodată să își oficializeze relația. Frumoasa prezentatoare TV, cunoscută ca fiind adepta unui stil de viață sănătos, a dezvăluit, într-un final, motivul pentru care nu s-a ajuns la căsătorie și, cel mai probabil, nici nu se va ajunge.

Amândoi sunt persoane publice. Și-au construit cariere strălucite în televiziune, unde se mențin bine pe poziții, însă viața lor personală este, cum s-ar spune, ascunsă la vedere. Toată lumea știe că Mircea Badea și Carmen Brumă au o relație foarte bine consolidată, de mai bine de două decenii, însă „discreția” este cuvântul care o definește.

Motivul pentru care nu s-au căsătorit

„E o poveste pe care am preferat să o ținem pentru noi. Ne-am dorit foarte mult să o ținem pentru noi și asta facem de mulți, mulți ani pentru că viețile noastre, meseriile noastre sunt de așa natură încât o doză prea mare de expunere simt că ne-ar crea un disconfort. L-am cunoscut la un moment dat, cred că sunt peste 25 de ani”, a spus Carmen Brumă, într-un interviu acordat FRESH by UNICA.

Vedeta a povestit deschis atât despre planurile sale de viitor, despre programul „Nu mi-e frică de 40 by Carmen Brumă”, un ghid de slăbire, nutriție, mișcare și informare pentru femeile care vor să învețe cum să facă față trecerii prin etapa de vârstă 35-69 ani, precum și despre viața de familie. Frumoasa prezentatoare, autoare a numeroase programe de îngrijire și exerciții fizice, este, de asemenea, și mama unui băiețel, împreună cu Mircea Badea. Vlad, urmează să împlinească 9 ani, pe 14 mai, așa că părinții sunt prinși cu ultimele pregătiri pentru petrecere.

Ani la rând, ea a fost întrebată de ce nu vrea să își întemeieze, în mod oficial, devenind soția vedetei Antena 3. Acum, ea a dat un răspuns direct și tăios.

„Că n-am vrut! Eu n-am avut niciodată această fantezie cu mine mireasă, dar de mică. Adică, nu e ceva recent. Nu am avut eu asta, cu eu să fiu mireasă, eu să fiu soția cuiva, nu am avut-o! Nu mi-am dorit! Așa a fost modelul, așa a fost materialul, prea târziu să mai schimbăm materialul” a declarat, în exclusivitate, Carmen Brumă, pentru sursa citată.

Antrenoarea de fitness a vorbit și despre ce inplică viața de persoană publică.

„Meseria asta pe care o avem noi, care presupune foarte multă expunere, este una cu părți pozitive și părți negative. Eu când l-am cunoscut și am decis să fiu cine sunt astăzi, n-am simțit niciun fel de pistol la tâmplă, nu m-a obligat nimeni să fac asta, nu m-a obligat nimeni să fiu în situația asta, eu de bunăvoie am ales”, a adăugat ea.

Carmen Brumă l-a cunoscut pe Mireca Badea pe vremea când i-a fost asistentă în emisiune, alături de Adina Halas. De la colegi la iubiți a fost doar un singur pas. În prezent, Mircea Badea și Carmen se mândresc cu o relație fericită și de lungă durată.