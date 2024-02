Dan Ciotoi are cancer. Înainte de operație, artistul primise un diagnostic gresit. „Îmi era rău, noaptea nu am dormit”

Celebrul cântăreț de muzică populară, Dan Ciotoi, are de dus o grea luptă cu cancerul. Liderul trupei Generic a fost, recent, supus unei intervenții chirurgicale de urgență, după ce a fost diagnosticat cu cancer de colon în stadiul al doilea. Vestea tragică a fost dezvăluită publicului de fiul său, Liviu, prin intermediul platformei TikTok.

Potrivit informațiilor furnizate de PROTV, Dan Ciotoi a traversat o lună grea, fiind nevoit să își petreacă timpul în spitale pentru investigații și tratament. Solistul a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă, iar intervenția chirurgicală a fost imperativă pentru a încerca să controleze răspândirea bolii.

După operație, fiul său Liviu a transmis următorul mesaj emoționant pe TikTok, împărtășind îngrijorarea și speranța sa: „Tatăl meu a fost operat de urgență! Este la Terapie Intensivă... așteptăm să se trezească și să dea Dumnezeu să fie bine!”

Dan Ciotoi a fost invitat în cadrul emisiunii „La Măruță”, unde a povestit despre experiența sa tulburătoare și eforturile sale de a se recupera. Artistul a mărturisit că se simte mult mai bine acum și că își urmează un regim alimentar strict, bazat pe alimente sănătoase.

Artistul, diagnosticat greșit

Povestea începutului suferinței lui Ciotoi a fost dezvăluită într-un interviu, unde artistul a vorbit despre primele semne ale bolii.

„În timpul unui turneu în Germania, am început să resimt crampe abdominale puternice”, a mărturisit el.

Schimbându-și dieta și continuând să își ducă la îndeplinire angajamentele profesionale, Ciotoi a amânat vizita la medic, o decizie care ar fi putut avea consecințe grave.

„Am stat trei, patru zile și mi-au spus că sunt bine. Acolo m-au tratat de obstrucție intestinală, dar fără să-mi facă analizele care mi-au fost recomandate inițial. M-au trimis acasă ca fiind sănătos. Pe lângă asta, mi-au descoperit că am și diabet, dar a fost un diagnostic greșit. Acolo la spital eram pe hrană lichidă și acasă mi-au zis să trec pe hrană solidă. După două zile a început iar să mă doară, îmi era rău, noaptea nu am dormit deloc”, a mai povestit cântărețul.

După încercări eșuate de a primi un diagnostic precis, artistul s-a adresat unor medici diferiți și a căutat ajutor într-un spital privat din Târgoviște. Aici, a primit diagnosticul crunt și a fost trimis de urgență la o intervenție chirurgicală în București.

Dan Ciotoi a trecut prin momente dificile și multiple intervenții chirurgicale pentru a lupta împotriva bolii. Rezultatele investigațiilor au arătat că afecțiunea sa era mai gravă decât se anticipase inițial, ceea ce a necesitat o abordare agresivă în cadrul tratamentului său.

În prezent, Dan Ciotoi se recuperează, iar familia și fanii îi transmit gânduri de însănătoșire și susținere în această perioadă dificilă.