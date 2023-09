Cum își educă actorul Matthew McConaughey copiii: „Trebuie să te descurci pe cont propriu”

Actorul Matthew McConaughey spune că el și soția sa, Camila, sunt sinceri cu copiii lor în legătură cu avantajele și prețul care vin odată cu faptul că au doi părinți în atenția publicului, potrivit Yahoo Life.

Matthew McConaughey este tatăl a trei copii, însă atunci când este întrebat despre numărul lor, actorul distins cu premiul Oscar are un alt răspuns.

„Îi avem pe Levi, Vida și Livingston ca fiind cei trei copii pe care eu și Camila i-am creat și Camila i-a născut. Dar avem patru copii în casă - și unul dintre ei are 91 de ani. Ea este Mama Kay. Ea este mama mea", spune actorul.

De patru ani, mama lui McConaughey locuiește cu starul din „Dazed and Confused”, căruia i se spune „Papai", cuvântul portughez pentru „tată", aluzie la originile braziliene ale Camillei, și cu familia sa.

Despre rolul de tată

În 2020, Matthew McConaughey și-a lansat o carte de memorii, Greenlights, bestseller New York Times, iar ulterior McConaughey a găsit o modalitate de a se conecta cu cititorii mai tineri. Cartea sa ilustrată Just Because, publicată la 12 septembrie, îi ghidează pe copii prin lecții de viață aduse la viață în stilul popular cunoscut al actorului.

„Să fiu tată este singurul lucru pe care am știut întotdeauna că-l vreau”, spune McConaughey, care mărturisește că a scris cea mai mare parte a cărții între orele 2.30 și 7 dimineața, în timp ce stătea treaz până târziu, într-o noapte.

„Nu te bazezi doar pe un nume”

Celebrul actor spune că el și soția sa sunt sinceri cu copiii lor în legătură cu avantajele care vin odată cu faptul că au doi părinți în atenția publicului și cu prețul plătit pentru celebritate.



„Le spunem: <<Uite, trăim o viață foarte norocoasă. Trăim o viață privilegiată>>. Dar eu și mama ta și cu mine am muncit din greu pentru a fi buni în meseriile noastre pentru a ajunge unde suntem. Și nu ne cerem scuze pentru asta. Nici tu să nu-ți ceri niciodată scuze pentru asta și să nu cobori niciodată capul din cauza asta. Da, ești un McConaughey. Îți va deschide asta niște uși în viață care poate nu sunt deschise pentru toată lumea? Știi ce, probabil că da. Dar odată ce ai intrat pe ușa aceea, nu te bazezi doar pe un nume. Trebuie să-ți faci un nume pentru tine însuți. Mama ta și cu mine am făcut asta pentru noi înșine. Asta nu înseamnă că toată familia, sunteți cu toții implicați. Nu - trebuie să te descurci pe cont propriu'", a spus actorul.

„Te plac cu adevărat, sau doar vor să fie în preajma ta?”

McConaughey și soția sa își avertizează copiii să se ferească de cei care se împrietenesc cu ei „doar din cauza afilierii și a numelui tău de familie".

„Te plac cu adevărat, sau doar vor să fie în preajma ta? Știi, va trebui să măsori asta, iar asta face parte din soarta ta în viață", le spune McConaughey copiilor săi.