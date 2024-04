Cum arată Nicoleta Luciu nemachiată, la 43 de ani, după multiple intervenții estetice. La ce nouă procedură a apelat VIDEO

Cândva una dintre cele mai în vogă vedete autohtone, Nicoleta Luciu s-a retras din lumina reflectoarelor și preferă să ducă o viață liniștită la Miercurea Ciuc. Cu toate acestea, ea continuă să fie o prezență pregnantă de pe rețelele de socializare. Aici, ea împărtășește secrete ale rutinei sale de frumusețe și procedurile la care apelează.

Vedeta, ale cărei multiple intervenții estetice nu sunt nicidecum un secret s-a afișat, recent, fără pic de machiaj. Chiar dacă nu prea a mai avut apariții pe sticlă și a decis să se dedice în totalitate familiei, vedeta continuă să își surprindă fanii prin prezența din în mediul online, unde împărtășește, cu generozitate, momente din viața sa și aspecte ale rutinei sale zilnice de frumusețe.

În ultima sa apariție publică, Nicoleta Luciu a surprins fanii fără machiaj și fără filtre de înfrumusețare.

Totodată, ea împărtășit o nouă descoperire în ceea ce privește procedurile de înfrumusețare la care a apelat, mai exact, tehnologia ultrasunetelor. După ce a urmat câteva proceduri pentru a-i oferi tenului său fermitate și strălucire, pe pagina de Tiktok a clinicii a fost postat un videoclip în care Nicoleta Luciu apare complet nemachiată.

Trucuri de frumusețe și o dietă drastică

Pe lângă aceste proceduri, Nicoleta Luciu, în vârstă de 43 de ani, mizează și pe trucuri naturale de frumusețe. Printre acestea, ea folosește uleiul de măsline pentru a-și îngriji pielea.

„Îmi fac scrub de cafea cu ulei de măsline, de la mama lui, de aici, cum s-ar zice. Îmi dau pe păr și pe corp. Pe păr las cinci minute, apoi mă clătesc. În rest… sunt pe amidon acum, fac feliuțe subțiri de cartof, ceai de dafin, turmeric, miere”, povestea actrița în trecut, pentru Ciao.

Cu toate că a apelat la intervenții estetice de-a lungul anilor, Nicoleta Luciu a fost mereu sinceră și deschisă cu privire la acest aspect. Ea susține că fiecare femeie ar trebui să fie liberă să aleagă ce este mai bine pentru ea.

În ceea ce privește regimul său alimentar, vedeta ține o dietă riguroasă, bazată pe alimente vegetale și eliminarea laptelui și a cărnii din alimentație.

„Am un baton pe care trebuie să-l împart în trei, o gură la șase ore. Am mâncat două banane azi. Eu mănânc cât să pot merge pe stradă. Eu vreau să fiu veșnic tânără, de câțiva ani nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, cafeină, proteină, am trecut pe vegetal. Până la 20 de ani mâncam orice voiam și nu se punea un gram pe mine, aveam 48 de kilograme la un moment dat, la 1,76 m, iar brusc după am pus. Ca să slăbesc 30 de kilograme în 6 săptămâni am băut numai ceai, compot și supă de pui”, a declarat Nicoleta Luciu în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Wowbiz.