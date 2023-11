Cum a reușit Leonard Miron să slăbească spectaculos: „Acum avem loc în pat. Sunt puțin supărat pe Miguel”

Este de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Leonard Miron a pierdut în câteva luni 34 de kilograme, iar acum spune că se simte excelent. Starea de sănătate i s-a îmbunătățit considerabil, după ce s-a decis să apeleze la operația de micșorare a stomacului.

Fostul prezentator TV a povestit vineri, 10 noiembrie, la „Xtra Night Show”, cum a ajuns de la 110 kilograme la 77. În urmă cu câteva luni, Leonard Miron el a apelat la un medic din Turcia, care a realizat intervenția de micșorare a stomacului, scrie libertatea.ro.

Din cauza kilogramele acumulate, acesta a dezvăluit că începuse să aibă probleme de sănătate. Faptul că nu se poate adapta mersului la sala de fitness și nici o dietă strictă nu poate respecta, singura variantă a rămas cea a intervenției chirurgicale.

„Eu sunt un tip foarte asumat(...) În martie ajunsesem la 110 kilograme, ceea ce la vârsta și înălțimea mea… Eu am 1.75 metri. Am zis că trebuie să facă ceva. Am avut și preinfarcturi în timpul pandemiei. A fost o chestie și de vanitate, evident. Când te duci să îți iei haine și vezi că nici măcar XXXL nu te mai încap… Mi-a zis Miguel: «Fă ceva, pentru că nu mai ai cu ce să te îmbraci»”, a explicat Leonard Miron.

Ce interdicție are

La șase luni de la operație, acesta a dezvăluit că a slăbit 34 de kilograme. Singura interdicție pe care o are sunt băuturile acidulate.

„Pe 17 mai, atunci când m-au cântărit înainte de operație aveam 111 kg, iar acum 77 de kilograme. Nu e greu să te menții, dacă respecți niște reguli. Stomacul este un mușchi, iar în momentul în care îl forțezi el se va întinde iar. Eu, de exemplu, nu am mai mâncat până acum paste și orez”, a spus fostul prezentator TV.

Acesta a mai dezvăluit că atunci când mergea în vacanță cu iubitul său, luau două camere de hotel, pentru că el sforăia foarte tare, iar Miguel nu se putea odihni. „Acum avem loc în pat. Sunt puțin supărat pe Miguel, pentru că a spus că nu vrea să ajungem pe plajă și să arătăm ca Lady Diana și Sarah Ferguson. El e foarte disciplinat, pentru că face sport și mănâncă mai puțin”, a precizat Leonard Miron.