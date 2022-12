Fuego, concert la Sala Palatului. Ce nume celebre aduce în spectacolul „Drag de România noastră!” VIDEO

Unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai României va încânta publicul cu un concert extraordinar care va avea loc pe 2 decembrie, la Sala Palatului. Pe scenă, invitații săi vor fi unul și unul.

Spectacolul ”Drag de România noastră!” va avea loc pe data de 2 decembrie 2022, la Sala Palatului din București, începând cu ora 19.00.

Spectacolul unic este pregătit cu mult timp înainte, interpretul muncind pentru ca niciun detaliu să rămână la voia întâmplării. Mai mult decât atât, pe scenă vor urca artiști consacrați, iubiți de public. Alături de el va fi celebra Orchestră a Fraților Vasile și Vitalie Advahov din Chișinău, instrumentiști de marcă.

Într-un maraton live de trei ore, Paul Surugiu-Fuego va aduce în fața publicului toate genurile muzicale: pop, muzică ușoară, colinde, latino, romanțe și desigur, folclor din toate zonele țării. Interpretul va realiza, așa cum ne-a obișnuit în fiecare an, o călătorie muzicală, purtându-ne prin Maramureș, Ardeal, Bucovina, Dobrogea, Oltenia, Basarabia, Banat, Moldova sau Muntenia.

Invitați speciali, nume grele ale muzicii

Invitații speciali ai lui Paul Surugiu sunt vedete românești, artiști de renume. Printre invitați se regăsesc Irina Loghin, Angela Buciu, Mioara Velicu, Angelica Stoican, Sava Negrean Brudașcu, Floarea Calotă, Constantin Enceanu, dar și artiști din Basarabia, Maria Iliuț și Ansamblul ”Crenguță de Iederă”.

Alături de artiști, reprezentând zona Dobrogei, vor fi membri Ansamblului Profesionist ”Baladele Deltei” din Tulcea, coregraf Ștefan Coman. Vor exista și multe alte surprize, elemente de show, un spectacol vizual și auditiv la cel mai înalt nivel, pentru a celebra România.

"Nu doresc șosele neapărat, cio oameni mai buni"

De 1 Decembrie, îndrăgitul artist a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare tuturor românilor:

"E Ziua Națională și ca în fiecare an, toată lumea se întrece în declarații de dragoste, în promisiuni, în fel și fel de mândrii inutile. De la televiziuni la oameni simpli, toți uită că nu e nevoie de o zi anume ca să-ți arăți respectul față de România. Pentru mine, România este acasă, este locul în care sunt artist și în care pot fi eu. Aici mi-s limba, neamul, dorințele, tristețile. Le-aș ura românilor, nu doar de Ziua Națională, ci la modul general, să aibă mai mare grijă la implicare, să aibă grijă de valori, să nu-și mai murdărească țara în cuvinte și-apoi s-o șteargă cu lustruirea ipocriziei. Le urez românilor mai multă minte pe umeri. Le urez să se bucure de fiecare nuanță a culturii lor, le doresc să aibă conducători mai buni și să înțeleagă că dincolo de orice, arta și cultura sunt elemente definitorii într-un stat care se vrea european pe hârtie, dar care uneori, cu mentalitatea și cu anumite acțiuni, nu e foarte departe de Evul Mediu. Doresc ca românii să iubească limba mai mult și s-o vorbească corect. Doresc să iubim și să ascultăm mai multă muzică românească. Nu doresc șosele neapărat, ci oameni mai buni, mai multă deschidere, mai multă corectitudine și mai puțină mediocritate. Iar asta se poate, cu ușurință, cu puțină voință și ajutorul celor care simt ca mine".