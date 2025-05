Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a anunţat la finalul săptămânii trecute suspendarea a trei sportivi pentru încălcarea Programului Anticorupţie în Tenis (TACP), printre care şi românca Alexandra Iordache.

Sportiva noastră a fost pedepsită pentru o perioadă de doi ani şi amendată cu 15.000 de dolari, sumă din care 5.000 de dolari sunt cu suspendare. Perioada de ineligibilitate a jucătoarei a început la 11 martie 2025 şi se va încheia la 10 martie 2027. Iordache a recunoscut că a aranjat rezultatul unui meci în 2023 în schimbul unei sume de bani, că a propus acelaşi lucru unei alte sportive şi că a aranjat distrugerea probelor. Alexandra Iordache a avut cea mai bună clasare din carieră în august 2023, locul 756.

A pierdut un meci fără game câștigat

Alexandra Iordache a fost considerată o jucătoare de tenis de viitor în România, după ce în 2016 a cucerit titlul naţional la categoria U16. Însă cariera sa a luat-o pe o pantă negativă, ea ajungând cel mai sus pe locul 756 WTA. În total, în conturile sale au intrat oficial 23.736 de dolari din tenis și probabil alți bani din trucarea a cel puțin unui meci. Ultimele partide le-a disputat în ianuarie şi februarie 2025, la două turnee ITF din Egipt. A pierdut în primul tur la ambele, cu Kateryna Lazarenko, scor 0-6, 0-6 şi cu Miyu Nakashima, scor 3-6, 2-6. În acest an, a câștigat 221 de dolari din premii, aflându-se pe poziția 915 WTA în momentul suspendării.

Venită de la Slobozia, are părinții divorțați

Cine este, de fapt, fata care a pierdut partida cu corectitudinea în sport? Născută la Slobozia, Alexandra locuiește în București cu chirie, având părinții divorțați. De la 12 la 16 ani a fost antrenată de Bogdan Popovici. În intervalul 16-18 ani, sportiva a intrat pe mâna lui Alex Berbec, un fost sparring-partener al Simonei Halep în 2014, când campioana a atins finala la Roland Garros, pierdută la rusoaica Maria Șarapova. În momentul când a fost prinsă în ofsaid, Alexandra erra pregătită de Berbec, care însă nu o însoțea la turnee. Tehnicianul spune că s-a delimitat imediat de ea când a „mirosit” lucruri necurate.

„Am văzut-o cu un laptop performant. I-am reproșat că nu are bani de transport și de cazare la turnee, dar își cumpără laptop de 10.000 de lei? Atunci mi s-a părut ceva ciudat, mi-a dat de bănuit. Am întrerupt colaborarea. Îi propusesem să nu îmi mai plătească orele de antrenament, îi percepeam 150 de lei pe oră, dar să semnăm un contract prin care mă angajez să o antrenez gratis, dar la schimb să îmi dea comision din ce câștiga la turnee.

Atunci, ea a crezut că se poate descurca și singură pe circuit, socotind că se ajunge bătând din palme de pe locul 700 între primele 100 locuri în lume și astfel nu mai are nevoie de ajutor extern. Au apărut problemele, nu s-a mai putut descurca și așa a intrat în belele, Ca stil de joc, aș asemăna-o cu Monica Niculescu. Era o jucătoare care făcea parte din lotul de junioare al României. Am crezut în ea, din acest motiv i-am propus contractul”, a declarat Alex Berbec în exclusivitate pentru „Adevărul”.

În vârstă de 39 de ani, Alex Berbec este un fost campion național de juniori, jucător din generația Ungur-Mergea-Tecău. „Am avut onoarea să lucrez cu Simona. Era într-o perioadă în care-și căuta antrenor. Am făcut antrenamente împreună pentru Roland Garros 2014, înainte să joace cu Șarapova. Am avut un aport la… Am binedispus-o sau poate am făcut o atmosferă plăcută la antrenamente, dar nu pot să-mi asum eu rezultatele”, spunea Berbec pentru „Libertatea”.

„O victimă directă”

Tehnicianul crede că Alexandra nu a primit mai mult de 5.000 de euro pentru a blătui meciul care i-a atras suspendarea, jucat în urmă cu doi ani. În comunicatul emis vineri, ITIA n-a dat niciun fel de detalii despre partida trucată. „Din ce știu, a fost prinsă la un turneu de 15.000 de dolari la Monastir, Tunisia. I-a confiscat telefonul și au găsit totul acolo. E bine că nu am fost și eu la turneu, probabil că mă anchetau și pe mine, chiar dacă nu aveam vreo implicare. Ar fi trebuit ca, după ce a fost prinsă, să semneze un acord și să spună tot, să le dea în vileag pe celelalte. Își lua un avocat bun și, fiind la prima abatere, poate ar fi scăpat cu un avertisment. Așa însă, și-a luat și amendă și s-a ales și cu suspendare. În 2023, i-am spus să-și bage dosarul la ANEFS, dar a uitat și nici la facultate n-a intrat”, adaugă Alex.

Antrenorul nu-i scuză gestul de a truca meciul, dar găsește explicații în neajunsurile financiare a celor aflați la început de drum. „Este o victimă directă. Nu te poți întreține în circuit fără sponsorizare, doar din premii de la turrnee. La un turneu de 15.000 de dolari, o victorie în primul tur îți asigură 100, 200 de dolari. Ce să faci cu acești bani? Ar trebui mărite premiile, să se ofere 1.000 de dolari, ca să existe motivație și să nu mai fie luate în calcul alte tentații”. Asociația lui Novak Djokovic a intentat procese pentru a răsturna piramida premiilor și a-i ajuta pe cei de la bază, iar printre semnatare se află Sorana Cîrstea.

„Mafioții sunt plătiți cu câte 1.000 de euro pe zi”

Alex Berbec știe cum acționează mafia pariurilor. I-a simțit răsuflarea recent, la turneul ATP 250 găzduit în Capitală, ocazie cu care a lucrat cot la cot cu trimisul ITIA în România. „La turneul de la București am fost responsabil cu copiii de mingi și cu voluntarii, precum și de relația cu ITIA. Iar ITIA m-a însărcinat să-i scot din arenă pe cei veniți să facă măgării. Sunt super-specializați. Au camere puse în branțurile de la „adidași”. Au semnele lor: când apasă cu piciorul drept înseamnă ceva, când o fac cu celălalt picior înseamnă altceva. O femeie a venit în tribună cu o geantă orientată spre teren. Avea o găurică prin care mergea o cameră îndreptată la meci. Transmit date cu un decalaj de 7 secunde și așa păcălesc casele de pariuri. ITIA îi dă o hârtie prin care îi interzice accesul la turneu și atât, nu există legislație pentru a-i pedepsi. Eu am dat afară de la turneul din București vreo 10 astfel de persoane. Unul avea interdicție pe cinci arene, din cinci țări. Înțeleg că sunt plătiți și cu câte 1.000 de euro pe zi, ca să stea cu camera de spionaj spre terenul de joc. Așa prejudiciază casele de pariuri”, precizează antrenorul.

Românii care au murdărit sportul alb

Dacă la masculin, România are în spate câteva astfel de blaturi, Alexandra Iordache este primul caz de jucătoare tricoloră care calcă strâmb, deși tentații povestesc că au avut Mihaela Buzărnescu sau Alexandra Cadanțu. În 2017, Alexandru-Daniel Carpen (38 de ani) era suspendat pe viață pentru trucare de meciuri. Postul BBC anunța primul că Tennis Integrity Unit, organizație britanică, l-a pedepsit pe Carpen, după acesta și-ar fi recunoscut vina. Carpen a comentat afectat: „Am fost omorât”! Nu și-a recunosc culpa, ci a susținut că „s-a întâmplat o eroare care m-a băgat în scandal”. A primit și o interdicție de a merge la meciuri în următorii patru ani. Tot în urmă cu 8 ani, Mihăiță Damian a fost suspendat un an și amendat cu 5.000 de dolari pentru participarea la pariuri, în urma investigațiilor care au stabilit că avea două conturi la compania de pariuri Bwin, cu care a efectuat 199 de pariuri între 24 noiembrie 2011 și 15 februarie 2013. Niciunul dintre aceste pariuri nu a vizat meciurile la care a participat Damian. Jucătorul român, care avea atunci 24 de ani, se afla pe locul 1.654 în clasamentul ATP la dublu.

Apoi, Petru-Alexandru Luncanu a fost pedepsit dur, în iunie 2023. Ex-sportivul, care acum are 36 de ani, a primit o suspendare de cinci ani pentru trucare de meciuri în 2017, 2019 și în 2021. Cazul a fost judecat de ofiţerul independent de audieri anticorupţie Raj Parker, care a menţinut cinci din cele cinci acuzaţii formulate de ITIA legate de aranjarea de meciuri în perioada 2017-2021, precum şi lipsă de cooperare cu anchetatorii ITIA în 2022. Parker a evidenţiat că Luncanu, a cărui cea mai bună clasare în ierarhia ATP de simplu a fost locul 304 în 2009, a încălcat Programului Anticorupţie din Tenis prin manipularea sau influenţarea mai multor aspecte la unele meciuri, facilitând direct sau indirect pariuri pe aceste partide. De asemenea, Luncanu şi-a retras acceptul de a-i fi analizat telefonul mobil cerut de anchetatorul ITIA.

