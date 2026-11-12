Sezonul 9 al emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii s-a încheiat miercuri seară, 11 noiembrie, cu o finală spectaculoasă desfășurată în Shanghai. După două luni de aventură, probe dificile și momente tensionate, cele două echipe finaliste s-au confruntat pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

În ultima cursă a competiției, difuzată la Antena 1 și pe AntenaPLAY, au ajuns în finală echipele formate din Valerie Lungu și Alex Gâlcă, respectiv Gabi Torje și Alin Alexuc. Concurenții au avut de trecut prin mai multe misiuni care le-au pus la încercare rezistența fizică, curajul și capacitatea de a lucra împreună.

Gabi Torje și Alin Alexuc au fost cei care au ajuns primii la prezentatoarea emisiunii, adjudecându-și victoria în sezonul 9 Asia Express-Drumul Mătăsii.

După 54 de zile de competiție, cei doi au ținut în mâini trofeul pentru care au luptat pe parcursul întregii aventuri. La momentul victoriei, au fost îmbrățișați de ceilalți concurenți, care au venit să le fie alături. „Cei mai tari!”, au exclamat aceștia.

La finalul competiției, Gabi Torje a vorbit despre experiența trăită pe Drumul Mătăsii și despre lucrurile pe care le-a descoperit despre sine.

„Experiența Asia Express a fost o experiență senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși. Am făcut tot ceea ce nu mă gândeam că o să fac: să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte și că nu suntem de multe ori recunoscători pentru ceea ce avem”, a declarat Gabi Torje.

Cine sunt cei doi câștigători

Gabi Torje este fost internațional român de fotbal, cu 57 de selecții la națională. A evoluat la Dinamo București, Farul Constanța și mai multe cluburi din străinătate, inclusiv în Spania, Italia și Turcia.

Alin Alexuc-Ciurariu este fost campion european la lupte greco-romane. A reprezentat România la patru ediții ale Jocurilor Olimpice, iar cea mai bună clasare a fost locul 5, la Rio de Janeiro, în 2016. După retragerea din activitatea competițională, a devenit antrenor

Cei doi sunt prieteni de aproximativ 15 ani și au făcut echipă în competiția de la Antena 1.

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat finala Foto: FB

Una dintre cele mai spectaculoase provocări s-a desfășurat la etajul 88 al celebrului Jin Mao Tower din Shanghai.

Suspendați în chingi, finaliștii au trebuit să parcurgă o platformă exterioară aflată la mare înălțime și să execute mai multe poziții pentru fotografii. Imaginile obținute le-au oferit cifrele necesare pentru a continua cursa.

Probele dificile din marea finală Asia Express

Pe parcursul ultimei confruntări, cele două echipe au avut de descifrat coduri inspirate de simbolistica numerelor în cultura chineză și de rezolvat enigme în cartierele artistice ale orașului Shanghai.

Gabi Torje și Alin Alexuc, câștigătorii Asia Expres Foto: FB

O altă provocare a fost o ședință foto subacvatică, în cadrul căreia unul dintre concurenți a trebuit să intre în rolul unei sirene.

Finaliștii au trecut și printr-un escape room, unde au avut nevoie de atenție și rapiditate pentru a găsi soluțiile corecte.