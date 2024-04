Cher şi Ozzy Osbourne, printre artiştii care vor fi incluşi în Rock & Roll Hall of Fame în 2024

Cher, Ozzy Osbourne şi Mary J. Blige se numără printre artiştii care vor fi incluşi în acest an în Rock & Roll Hall of Fame, informează CNN, citată de Agerpres. Anunţul a fost făcut duminică în episodul „Rock & Roll Hall of Fame Night” din cadrul emisiunii de televiziune „American Idol”.

Artiştii care vor fi incluşi în 2024 în categoria dedicată interpreţilor sunt Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & The Gang, Ozzy Osbourne şi A Tribe Called Quest.

Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwick şi Norman Whitfield au fost selecţionaţi pentru a fi recompensaţi cu premiul pentru excelenţă muzicală.

Numele care vor fi incluse în Rock & Roll Hall of Fame au fost selectate dintre candidaţii anunţaţi la începutul acestui an şi au „creat o muzică a cărei originalitate, impact şi influenţă au schimbat cursul rock-and-rollului”, potrivit organizatorilor.

Sinead O'Connor, Lenny Kravitz şi Mariah Carey se numără printre artiştii nominalizaţi în acest an, dar care nu vor fi deocamdată incluşi.

Condițiile de eligibilitate

Ca să fie eligibil la o nominalizare privind includerea în Rock & Roll Hall of Fame, un artist individual (sau o trupă) trebuie să fi lansat prima sa înregistrare comercială cu cel puţin 25 de ani înainte de anul nominalizării.

Ceremonia de includere în Rock & Roll Hall of Fame din 2024 va avea loc pe 19 octombrie la Rocket Mortgage Fieldhouse din oraşul Cleveland, în statul american Ohio.

Platforma de streaming Disney+ va transmite gala. O difuzare specială va avea loc pe postul de televiziune ABC la o dată ulterioară, urmând totodată să fie disponibilă spre vizualizare pe platforma online Hulu în ziua următoare.