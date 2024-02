Scandal între Ozzy Osbourne și Kanye West, după ce rapperul a folosit un fragment muzical fără permisiunea rockerului: „Este un antisemit”

Starul rock a declarat că nu vrea „nicio asociere” cu artistul american. Ozzy susține că un „sample” (mostră, fragment muzical) dintr-un cântec al trupei Black Sabbath a fost folosit fără permisiune de controversatul Kanye West.

Într-o postare pe X, Osbourne susține că a refuzat o cerere pentru ca o parte dintr-o versiune live din 1983 a piesei War Pigs a celor de la Black Sabbath să fie folosită pe noul album al lui West, dar a auzit că fragmentul a fost folosit oricum în timpul unei petreceri de săptămâna aceasta.

Osbourne a scris că "a refuzat permisiunea pentru că [Kanye West] este un antisemit și a provocat suferințe incalculabile multora". El a adăugat: "Nu vreau să am nicio legătură cu acest om!".

Soția sa, Sharon Osbourne, a declarat recent pentru Jewish Chronicle: "Iudaismul este singura religie pe care o am și singura cu care mă simt bine".

La evenimentul de o oră de săptămâna aceasta din Chicago, Kanye West, cunoscut și sub numele de Ye, și Ty Dolla $ign și-au prezentat în premieră proiectul comun Vultures. Albumul urma să fie lansat inițial în decembrie. La vremea respectivă s-a raportat că întârzierea s-a datorat faptului că Nicki Minaj a refuzat să-l lase pe rapper să prezinte o colaborare veche dintre cei doi. "În ceea ce-l privește pe Kanye: acel tren a părăsit gara, OK?", a spus ea. "Nu vreau să fiu nepoliticioasă în niciun fel. Tocmai am scos un album nou. De ce aș scoate un cântec care a fost lansat de trei ani? Haideți, băieți".

Potrivit informațiilor de presă, o transmisiune în direct de la petrecerea de ascultare a fost oprită după ce West a recitat versurile: "Și sunt încă nebun, bipolar, antisemit. Și încă sunt regele".

La sfârșitul anului 2023, West și-a cerut scuze pentru comentariile sale antisemite anterioare, care au inclus elogierea lui Adolf Hitler și amenințări cu moartea la adresa evreilor.

Cuvintele sale au stârnit mânia lui Joe Biden și a Ligii Anti-Defăimare, care l-a numit "antisemit vicios" care "i-a pus pe evrei în pericol".

"Nu a fost intenția mea să rănesc sau să înjosesc și regret profund orice durere pe care aș fi putut-o provoca", a scris West în ebraică pe Instagram. "Mă angajez să încep cu mine însumi și să învăț din această experiență pentru a asigura o mai mare sensibilitate și înțelegere în viitor".

West îi adusese anterior un omagiu lui Black Sabbath pe piesa Hell of a Life, inspirată de melodia Iron Man.

Kanye West nu a făcut încă o declarație în replică la cele spuse de Ozzy Osbourne.